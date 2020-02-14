Экодуки – мосты для животных От Приморья до Сингапура

Экодук — это очень необычное для России сооружение дорожной инфраструктуры.

Такие зоны называются экологическими тоннелями/мостами или экодуками, и строят их таким образом, чтобы их вид был максимально похожим на естественную среду обитания пересекающих его зверей.

Экодуки помогают сохранить жизнь диким зверям и делают дороги более безопасными для водителей в тех местах, где животные могут перебегать дорогу. И даже в России есть такие.

Скоростные трассы и дороги всегда были местом повышенной опасности, как для людей, так и для животных. И если человек может позаботиться о себе самостоятельно, то дикие звери лишены такой возможности, когда им приходится сталкиваться с цивилизацией. К сожалению, трудно точно подсчитать, сколько животных погибает под колесами машин ежегодно, так как не все факты регистрируются официально. Только за 2018 год было установлено более 400 фактов наезда. Совершенно очевидно, что реальные цифры значительно больше.

Чтобы помочь животным избежать мучительной смерти и предотвратить ДТП, в которых могут пострадать и люди, строят экодуки. Экодук – специально оборудованный переход для животных через автомагистраль, максимально замаскированный под естественный ландшафт местности. Подходы к нему очень широкие, таким образом наибольшее количество пушистых путешественников может безопасно пересечь дорогу. Чтобы обителей леса не пугал звук автомобилей, экодуки оснащают шумоизоляционными экранами. Биопереходы могут быть подземными, надземными и навесными, все зависит от местности, где их устанавливают. Переходы всегда строят, опираясь на данные экологов и зоологов, так как они должны находиться на естественных тропах и путях миграции тех или иных видов.

Россия пришла к строительству переходов для животных лишь недавно, в 2016 году. Власти не только применяли опыт западных коллег, но разработали и собственные правила их строительства, которые учитывают климатические условия, географические особенности и видовые параметры местности. Самый первый наземный экодук возвели в Калужской области на трассе М-3 «Украина» на 170 километре. По словам авторов проекта, в этих местах обитает много лосей, лис, кабанов, косуль, которые теперь не будут выбегать на дорогу, что очень опасно и для самих животных, и для водителей, и может привести к страшному ДТП. На экодуке установлена шумоизоляция. А чтобы среда обитания была для зверей привычной, мост засадили кустарником, деревцами, травой. Для этого сделали верхний слой из черноземного грунта.

Получился мост всего 165 м, шириной 50 м. Теперь животные могут мигрировать спокойно, ведь трасса разрезает лес надвое. Кстати, проект не из дешевых — на всю эту конструкцию потратили 100 млн руб.

Стоит отметить, в стране с каждым годом становится больше биопереходов, так как есть понимание их необходимости. В 2019 году обещали построить целых пять экодуков в Московской области. Особенно важно, что новые объекты конструируются безопасными для человека и животных. Они не вредят чистоте окружающей среды и не нарушают экостистем.

Нарвинский автодорожный тоннель в Приморском крае должен минимизировать нарушение миграционных путей дальневосточного леопарда

В Приморье, в национальном парке «Земля леопардов» есть тоннель для животных. Его также засадили травой, растительностью, чтобы звери чувствовали себя комфортно. Кроме того, поставили камеры, чтобы наблюдать за теми, кто пересекает дорогу по подземному переходу. А вот мост в России для животных один. И причем именно надземный переход важен для крупных животных, которые в тоннель не захотят идти, слишком тесно. Поэтому для лосей, волков и кабанов специально построили мосты.

Мосты для животных в Москве

Экодуки, предназначенные вернуть животным свободу передвижения, – это, чаще всего, искусственные строительные конструкции из железа и бетона, но при их создании стараются максимально приблизить их внешний вид и расположение к естественной среде обитания местного животного мира. При этом, как отмечают исследователи, экодуки используются не только крупными зверями, но и всякой другой живностью – бабочками, жуками, пауками и проч.

Экодук в Нидерландах практически неотличим от естественной поверхности окрестных лесов

Первый такой мост для зверей возвели во Франции, еще в 1950-е годы. Сегодня на всей планете таких мостов уже тысячи. Отличились в этом плане Нидерланды — там таких мостов более 600.

Не секрет, что любая автомобильная или железная дорога перерезает естественные миграционные пути проживающих на данной территории животных. Испуганные посторонним шумом звери или вовсе перестают посещать территории, или гибнут при пересечении опасного участка под колесами автомобилей.

Чтобы предотвратить гибель зверей и не нарушать миграционные пути, по всему миру строятся специальные зоны, где животные могут перейти опасный участок, не подвергаясь опасности.

Снизу вы увидите экодуки в различных уголках мира, которые предназначены для миграции различных видов животных: от крабов до леопардов.

Теперь миграция не представляет опасности для этих ракообразных

Веревочный мост над одной из автомобильных дорог в Австралии изначально создавался для миграции опоссумов…

Экологический мост в Бельгии

Небольшой тоннель для черепашек через железную дорогу в Японии

Слоны в Кении переходят тоннель под автомобильной дорогой

Экодук в Сингапуре

Тоннель для животных в Финляндии

В некоторых местах вдоль дороги стоят даже плакаты, указывающие направление к экодуку (Wildlife crossing). Но это для тех животных, которые умеют читать. :)

Рекламный плакат. Канада

С помощью экодуков ежегодно удается спасти жизни тысячам животных и избежать большого количества ДТП. Несмотря на то, что в России только начали появляться мосты жизни, эта тенденция дает положительные результаты и в перспективе поможет сохранить экологический баланс при строительстве автомагистралей.