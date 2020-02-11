Звезда Апокалипсиса. Кодекс Fejervary-Mayer.

В ацтекском астрономическом кодексе «Fejervary-Mayer» имеются иллюстрации с изображением символов планет Солнечной системы и необычного небесного тела, возможно, нейтронной звезды класса "пропеллер", которую древние греки называли Тифон.

Из книги Звезда Апокалипсиса. Из-во "Центрполиграф, 2012 г. "На одном из рисунков ацтекского кодекса изображены Меркурий, Венера, Земля, Марс и пятая планета с символом головы орла, которая навсегда исчезла в безднах космического пространства при очередном катаклизме вызванного прохождением рядом с ней массивного объекта. Известный астроном и врач Генрих Ольберс, открывший Палладу и Весту, предположил, что на месте пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, некогда находилась планета, которую он назвал Фаэтон. Хотя древние греки Аполлодор и Гесиод считали, что Фаэтон - это планета Венера.

От чудовищного воздействия извне или от внутреннего взрыва планета была разрушена. В настоящее время на ее месте расположен пояс астероидов. Шумеры называли погибшую планету - планета Ану (Захария Ситчин, ошибся, назвал ее Нибиру (место пересечения). Во избежание путаницы так и будем называть погибшую планету.

Кодекс Fejervary-Mayer. Солнечная система. Юпитер и его спутники.

В центре рисунка имеется антропоморфное изображение Юпитера с девять его наиболее крупных спутника. У божества этой огромной планеты вместо левой ступни торчит голая кость, а отрубленная рука – символ катаклизма. Таким способом ацтеки пытались передать информацию о ужасной катастрофе произошедшем в системе Юпитера при прохождении нейтронной звезды рядом с планетой. Далее этот катаклизм будет рассмотрен более подробно.

В левом верхнем углу древнего документа изображен «дом» Юпитера, зооаморфные символы Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона.

Кодекс Fejervary-Mayer. Антропоморфные изображения планет: Юпитер и эмблема Венеры, Меркурий, Марс и Венера, дом Земли рядом с символом нейтронной звезды (небесное тело с хвостом змеи).

На рисунке из ацтекского кодекса изображен дом Юпитера, рядом с которым расположена эмблема планеты Венера. И это сделано неслучайно. Согласно древним источникам, из вещества Юпитера и сформировалась Венера. Звучит парадоксально, но это вполне возможно. Впервые эту «сумасшедшую» гипотезу высказал американский учёный, родившийся в России, - Иммануил Великовский, который был убежден, что все многочисленные бедствия на Земле в далёком прошлом были вызваны кометой Венера, и смещенным со своей орбиты Марсом.

В древнем Вавилоне астрономы знали только четыре планеты: Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Планеты Венеры среди них не существовало. Только позднее её появление заметили: «Большая Звезда, присоединившаяся к другим звёздам». И только после этого события Венера стала одним из самых почитаемых небесных божеств.

На старинной индийской астрономической карте, которую относят к 3300 году до н.э., Венеры тоже нет. Древние брахманы не наблюдали этой планеты, и только в более поздний период времени отмечают её появление. Познания наших предков в астрономии и точности вычислений просто поражают. Трудно поверить, что древние астрономы не замечали одной из самых ярких звёзд ночного неба.

Вайднер в книге «Вавилонская астрономия» пишет о карте звёздного неба, найденной в Богаскуни (Малая Азия): «То, что на ней недостаёт планеты Венера, не удивит тех, кто знает об исключительном значении четырёхпланетной системы в вавилонской астрономии».

На древней ассирийской цилиндрической печати имеется изображение планет Солнечной системы, где в центре рисунка находится Солнце, затем по мере удаления от нашего светила расположена Земля со своим спутником Луной, которая нарисована в виде серпа. Далее следует Марс, пояс астероидов в виде дуги, Юпитер и Сатурн – планета, опоясанная кольцом. Примечательно, что кольца Сатурна были открыты только лишь в 1659 году. Меркурия и Венеры среди планет на оттиске с печати нет.

Оттиск с ассирийской цилндрической печати.

При исследовании Венеры с помощью космических зондов и радиолокации было установлено, что е поверхность сформировалась сравнительно недавно и представляет собой в основном потоки застывшей лавы. Интенсивная вулканическая деятельность на планете продолжается, и по сей день. Американская автоматическая станция «Магеллан» передала на Землю радиолокационное изображение потока лавы шириной в один километр и длиной 7700 км. По мнению планетологов, изливающаяся лава состоит из жидкой серы. Строение поверхности Венеры существенно отличается от других планет Солнечной системы. С помощью радиолокационного зондирования были обнаружены сложные узоры пересекающихся горных цепей и долин, так называемые «тессеры», паутинообразные образования длиной от 50 до 230 километров, пересекающиеся потоки лавы и затопленные лавой метеоритные кратеры диаметром до 300 км. На аномальное происхождение Венеры указывает её медленное вращение в обратном направлении, один оборот вокруг своей оси планета совершает за 243 дня, и почти полное отсутствие магнитного поля, а также избыточное инфракрасное (тепловое) излучение, которое почти в два раза превышает расчётное.

Поверхность Венеры достаточно молода: и значительно отличаются от любых деталей ландшафта, найденных на других планетах или спутниках.

Р.А. Керр в журнале «Сайенс» пишет: «Планетарные геологи, исследующие радарные изображения, поступающие с «Магеллана, обнаружили, что они столкнулись с загадкой. При прочтении геологических часов, говорящих, как стара поверхность Венеры, они нашли планету на исходе юности. Но при взгляде непосредственно на поверхность, они видят новорождённого младенца».

В некоторых исторических источниках прямо указывается, что Венера рождена от Юпитера. В индийском эпосе «Махабхарата» сказано, что «небесная Сурабхи … «выпрыгнула из его (Творца) рта». Гомер в своей поэме «Илиада» утверждает: «Афина дочь Зевса». У индейцев поуни (Небраска, США) существует предание, что «Тирава (Юпитер) отдал большую часть своей силы Утренней Звезде». Птолемей считал: «Венера обладает тем же самым могуществом, что и Юпитер, а так же имеет сходную с ним природу».

Древние греки утверждали, что Венера (Афина Паллада) выпрыгнула из головы Зевса (Юпитера). Вот как описывается рождение Венеры в греческом мифе, которое сопровождалось различными катаклизмами на Земле: «Череп Зевса раскололся, и из него выпрыгнула дева в полном вооружении и стала рядом с родителем, воинственно потрясая копьём.

От мощного прыжка заколебался Олимп, застонали лежащие вокруг земли, дрогнуло и закипело волнами море, на далёком Родосе выпал снег, покрывший вершины гор. Боги долго не могли прийти в себя».



На 14 странице имеется изображение одного из символов нейтронной звезды (шар с точкой и хвостом), которая уже 4 раза посещала нашу Солнечную систему. Возможно, вид эмблемы (остроконечный овал, шар с хвостом, Змей, дротик) указывает в какое посещение звезды произошел данный катаклизм.

Далее изображена эмблема Марса и антропоморфное изображение нейтронной звезды с остроконечным овалом на поясе. В других ацтекских кодексах, катаклизм, который произошел во время сближения звезды с Марсом, показан более подробно.

См.

Рождение Афины Паллады.На 14 странице имеется изображение одного из символов нейтронной звезды (шар с точкой и хвостом), которая уже 4 раза посещала нашу Солнечную систему. Возможно, вид эмблемы (остроконечный овал, шар с хвостом, Змей, дротик) указывает в какое посещение звезды произошел данный катаклизм.Далее изображена эмблема Марса и антропоморфное изображение нейтронной звезды с остроконечным овалом на поясе. В других ацтекских кодексах, катаклизм, который произошел во время сближения звезды с Марсом, показан более подробно.См. http://isi-2025.blogspot.com/2012/02/blog-post_12.html





В кодексе «Борджиа», «Ватиканус А» и «Fejervary-Mayer» эмблемой пятой планеты, ранее находящейся между орбитами Марса и Юпитера, является изливающийся поток с красным овалом посредине. На рисунке из кодекса Fejervary-Mayer показана «битва» безголовой богини с драконом изрыгающим гигантский извивающийся протуберанец. В результате этого «сражения» планета была основательно разрушена и смещена со своей орбиты. В кодексе «Борджиа», «Ватиканус А» и «Fejervary-Mayer» эмблемой пятой планеты, ранее находящейся между орбитами Марса и Юпитера, является изливающийся поток с красным овалом посредине. На рисунке из кодекса Fejervary-Mayer показана «битва» безголовой богини с драконом изрыгающим гигантский извивающийся протуберанец. В результате этого «сражения» планета была основательно разрушена и смещена со своей орбиты.

Кодекс Fejervary-Mayer (фрагмент).



В этом же кодексе имеется иллюстрация, где изображена погибшая планета в виде мумии белого цвета, которую заглатывает Великий Змей. Белый цвет – символ смерти. Это говорит о том, что пятая планета погибла («умерла»). В верхней части рисунка показана эмблема разрушенной планеты. В левой части рисунка изображена богиня Земли сражающаяся со Змеем.

Кодекс Fejervary-Mayer (фрагмент). Кодекс Fejervary-Mayer (фрагмент).











18 страница кодекса. Изображение символа Марса и ацтекского Тифона, рядом с которым изображена эмблема планеты Нибиру. Черточки и кружки, возможно, дата когда произошло сближение нейтронной звезды с планетой Нибиру и Марсом.





На 13 странице кодекса имеется имеется антропоморфное изображение планеты Нибиру и ее эмблема - круг разделенный двумя линиями. В левой части рисунка изображена эмблема нейтронной звезды в виде шара с красной точкой. Ниже записана непонятная числовая последовательность.Кодекс Fejervary-Mayer.18 страница кодекса. Изображение символа Марса и ацтекского Тифона, рядом с которым изображена эмблема планеты Нибиру. Черточки и кружки, возможно, дата когда произошло сближение нейтронной звезды с планетой Нибиру и Марсом.Кодекс Fejervary-Mayer.

В Кодексе «Fejervary-Mayer» имеется рисунок, где изображена эмблема погибшей планеты (круг разделенный двумя линиями), и чудовище, заглатывающее человеческое тело. Возможно, данная иллюстрация свидетельствует о том, что гуманоидная цивилизация аннунаков населяющих планету Нибиру погибла во время ужасного космического катаклизма вызванного нейтронной звездой. Слева изображен один из символов нейтронной звезды - дротик.

Кодекс Fejervary-Mayer (фрагмент).

Кодекс Fejervary-Mayer (фрагмент).

В кодексе Fejervary-Mayer имеется рисунок затемненного Солнца и антропоморфное изображение нашей планеты, на глазах которой повязана повязка, вероятно, отображен этот период времени, когда на Земле после катаклизма вызванного сближением нейтронной звезды царила почти полная темнота.

Испанский летописец Гомара писал в своем труде «Конкиста в Мехико»: «После уничтожения четвертого солнца мир погрузился в темноту на двадцать пять лет. Среди этого глубокого мрака, за десять лет до появления пятого солнца, человечество возрождалось вновь». В ацтекском предании «История царств Кольхуакана и Мексики» упоминается: «В то время погиб род человеческий; в те времена всем им пришел конец. А затем пришел конец и самому солнцу».

В папирусе Анастази IV, говорится о бедствиях, обрушившихся на людей и упоминается о длительной темноте на нашей планете: «Солнце так ушло, что не поднимается».

В полинезийской мифологии имеется упоминание о этом периоде времени: «Небо и земля еще темны в эти дни. Ранги (небо) и Папа (земля) еще тесно сомкнуты и пока не разделены. Их дети безуспешно пытаются уяснить природу ночи и дня. Они думают о множестве людей, еще лишенных света. Продолжается тьма. Отсюда - такое выражение: «Была ночь, и в первую ночь, и даже в десятую ночь, вплоть до сотой и тысячной». Совсем нет света. Люди еще во тьме. Жители тихоокеанских островов в своих преданиях упоминают, что после страшной катастрофы произошедшей в незапамятные времена наступила «глубочайшая темнота», «непроницаемый мрак» и «мириады ночей».

В сказании племени ораиби (Аризона) говорится, что мир был тёмным, и не было Солнца и Луны: «Люди страдали от темноты и холода».

Священная книга индейцев киче «Пополь-Вух» повествует, что после катастрофы «настал великий холод, солнца не было видно...», «сильный град, чёрный дождь, туман и неописуемый холод…, было пасмурно и сумрачно по всему свету… лица Солнца и Луны, были скрыты…»; «Они не ведали ни сна, ни покоя. Поистине велика была скорбь в их сердцах из-за того, что день никак не приходил и не наступал рассвет. Их лица изображали отчаяние, их охватило огромное горе и подавленность, они совсем потеряли разум от боли…. «Горе нам! Если бы нам довелось увидеть рождение Солнца!» - сетовали они, рассуждая между собой; сердца их были полны скорби и отчаяния; они громко стенали, не в силах найти утешения от сознания, что день больше не настанет».

Мифы индейцев Центральной Америки рассказывают, что после ужасного катаклизма наступил страшный холод, и море покрылось льдом.

О «Великом холоде» рассказывают и индейцы тоба из района Гран-Чако (Аргентина): «лёд и слякоть держались очень долго, все огни погасли. Мороз был густой как кожа, пришла долгая тьма, Солнце исчезло…».

А индейские племена Южной Америки, живущие в тропических лесах Амазонки, до сих пор помнят ужасную долгую зиму после потопа, когда люди умирали от холода.

«Нихонги» - древнейшая японская хроника упоминает о периоде, когда была «долгая темнота» и не было «различий между днем и ночью».

В китайской хронике Вонг-Шишина рассказывается, что «в эпоху Ву… темнота остановила рост всего в мире».

У богини сидящей слева, нос закрыт полоской ткани. Возможно, во время этого катаклизма в воздушное пространство нашей планеты попала часть атмосферы захваченного Тифоном у Юпитера, в состав которой входит аммиак. Аммиак – бесцветный газ с резким и неприятным запахом. При содержании в воздухе 0,5% по объему аммиак сильно раздражает слизистые оболочки. При остром отравлении поражаются глаза и дыхательные пути.

В правом нижнем углу рисунка изображена одна из эмблем эмблем нейтронной звезды, виновницы этой катастрофы. На иллюстрации из древнего кодекса имеется еще одна примечательная деталь. Символ Солнца, на туловище богинь, разного цвета – желтый и красный. Это говорит о том, что после этой катастрофы изменился спектр излучения нашего светила и оно превратилась из красного карлика в желтый.

Необычное небесное тело рядом с Солнцем.

Любопытно, что многие пользователи Интернета обратили внимание на изменения цвета Солнца. Наше светило становится ослепительно белым. В последнее время на Солнце что-то происходит - повышение его активности, появление огромных протуберанцев, непонятные объекты рядом с Солнцем и т.д. Вероятно, на процессах происходящих на нашем светиле уже сказывается приближение массивного объекта - нейтронной звезды класса "пропеллер". Возможно звезда уже находится рядом с Солнцем и вскоре появится в небе Земли.

Источник: https://isi-2025.blogspot.com/2012/05/fejervary-mayer.html