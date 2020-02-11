Сводки от ополчения Новороссии 11 февраля 2020

10 февраля в Краматорске провели траурный митинг в память о жертвах обстрела 10 февраля 2015 года. Мероприятие состоялось в так называемом Сквере Героев у памятника скорбящей матери, где до 2014 года чтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии отметились представители оккупационной власти и киевские каратели. Они пришли «отдать дань памяти погибшим пять лет назад при обстреле города боевиками из систем залпового огня “Смерч”».

А военным капелланом 81-й отдельной аэромобильной бригады Василием Иванюком на территории военной части А2120 был освящён мемориал «Сколько людей еще должно погибнуть?».

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Жители Краматорска оценили чудовищный цинизм киевских боевиков и оккупационных властей. Город прекрасно помнит, чьи ракеты пять лет назад, 10 февраля 2015, накрыли жилые кварталы Краматорска.

Более 30 ракет реактивной системы залпового огня «Смерч», выпущенные украинской армией, залили кровью улицы одного из самых красивых городов Донбасса: тогда погибли 17 человек, были ранены 64 человека, среди которых 5 детей.

Артобстрелом был повреждён ряд социальных объектов и жильё — 15 домов, детский сад, художественная школа и городская больница.

И в то время, как жаждущие уничтожить Донбасс внаглую врут о страшной трагедии города и цинично топчутся по памяти погибших, руками карателей возлагая цветы, краматорчане вскрывают бездушную пропаганду.

«Сами обстреляли город, сами на митинг и пришли, сердобольные….позорище»;

«Мерзко, когда сами столько убили людей и теперь делают вид, что горюют»;

«Я заметил, что, как правило, акции проходят в будни и никто о них, кроме приближенных, не знает. Отыграют стенку и по автобусам домой»;

«Говорят, что преступник всегда возвращается на место преступления»;

«Точно, преступники на месте преступления», — прокомментировали мероприятие жители Краматорска.

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