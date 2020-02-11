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Сводки от ополчения Новороссии 11 февраля 2020

11:27. 11 февраля 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка, передает РИА Новости.
Решетилова опубликовала фотографию, на которой запечатлены металлические рейки, которые украинские военные “любовно собрали, чтобы отвезти домой”.
По словам журналистки, военнослужащие также срезали крыши с гаражей, “аккуратно” вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.
“Все это повезут с собой. Хозяева”, – отметила она. При этом Решетилова указала, что офицеры бригады находятся в курсе происходящего.
“Шестой год смотрю на это, и опускаются руки”, – заключила волонтерка.
Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в ВСУ за последние годы резко вырос уровень преступности. Так, с апреля 2014 по конец 2018 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи военнослужащих, то есть около четверти всего состава украинской армии.

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«Позорище, столько убили людей»: оккупанты помянули жертв собственных обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

«Позорище, столько убили людей»: оккупанты помянули жертв собственных обстрелов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

10 февраля в Краматорске провели траурный митинг в память о жертвах обстрела 10 февраля 2015 года. Мероприятие состоялось в так называемом Сквере Героев у памятника скорбящей матери, где до 2014 года чтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии отметились представители оккупационной власти и киевские каратели. Они пришли «отдать дань памяти погибшим пять лет назад при обстреле города боевиками из систем залпового огня “Смерч”».

А военным капелланом 81-й отдельной аэромобильной бригады Василием Иванюком на территории военной части А2120 был освящён мемориал «Сколько людей еще должно погибнуть?».

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Жители Краматорска оценили чудовищный цинизм киевских боевиков и оккупационных властей. Город прекрасно помнит, чьи ракеты пять лет назад, 10 февраля 2015, накрыли жилые кварталы Краматорска.

Более 30 ракет реактивной системы залпового огня «Смерч», выпущенные украинской армией, залили кровью улицы одного из самых красивых городов Донбасса: тогда погибли 17 человек, были ранены 64 человека, среди которых 5 детей.

Артобстрелом был повреждён ряд социальных объектов и жильё — 15 домов, детский сад, художественная школа и городская больница.

И в то время, как жаждущие уничтожить Донбасс внаглую врут о страшной трагедии города и цинично топчутся по памяти погибших, руками карателей возлагая цветы, краматорчане вскрывают бездушную пропаганду.

«Сами обстреляли город, сами на митинг и пришли, сердобольные….позорище»;

«Мерзко, когда сами столько убили людей и теперь делают вид, что горюют»;

«Я заметил, что, как правило, акции проходят в будни и никто о них, кроме приближенных, не знает. Отыграют стенку и по автобусам домой»;

«Говорят, что преступник всегда возвращается на место преступления»;

«Точно, преступники на месте преступления», — прокомментировали мероприятие жители Краматорска.

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«Позорище, столько убили людей»: оккупанты помянули жертв собственных обстрелов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Позорище, столько убили людей»: оккупанты помянули жертв собственных обстрелов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Позорище, столько убили людей»: оккупанты помянули жертв собственных обстрелов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Позорище, столько убили людей»: оккупанты помянули жертв собственных обстрелов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ (ВИДЕО)

На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

В подразделениях ВСУ продолжается рост небоевых потерь.

По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», за истекшие сутки в одном из батальонов 93-й бригады получили ранения различной степени тяжести трое боевиков.

Происшествие случилось в результате нарушения требований безопасности в ходе установки минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Орехово.

Данные небоевые потери командир 93-й бригады Брыжинский представил в вышестоящий штаб как полученные в результате обстрела.

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В частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния военнослужащих.

По информации нашего источника, 5 февраля в одно из подразделений 93-й механизированной бригады прибыл заместитель командующего «ООС» по морально-психологическому обеспечению полковник Куденко в сопровождении следователей военной службы правопорядка для проведения расследования по факту получения травм военнослужащими в результате неуставных взаимоотношений.

В ходе разбирательства выяснилось, что рядовые Глушко и Переконский были избиты командиром взвода младшим лейтенантом Закутько, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что причиной рукоприкладства командира взвода стало намерение военнослужащих обратиться к вышестоящему командованию с информацией о хищении и продаже топлива младшим лейтенантом Закутько.

Потерпевшие в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение н. п. Северодонецк с диагнозом «разрыв селезенки и сотрясение головного мозга».

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Еще один случай хищения ГСМ вскрыт сотрудниками ВСП в одном из подразделений 59-й бригады.

Так, 7 февраля в н. п. Мироновский в момент передачи трех двухсотлитровых бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств сотрудниками ВСП были задержаны два военнослужащих 59-й бригады, один из которых — офицер.

Из показаний задержанных следует, что излишки топлива они решили продать, т. к. необходимо было выполнить приказ заместителя командира батальона по вооружению майора Авдеева о восстановлении семи единиц автомобильной техники.

С целью проверки хранения и учета ГСМ, а также уровня заправки техники в зону ответственности 59-й омпбр прибыла и приступила к работе комиссия службы ГСМ штаба ОТГ «Север».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Донецке почтили память военкора и бойца бригады «Призрак» Всеволода Петровского


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