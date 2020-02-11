Е.Ю.Спицын и Е.Э.Копатько на канале Россия-24. “5-я студия. Альтернатива для Германии”

...18:42 Е.Ю.Спицын на каналеРоссия-24 в программе ... прозондировать возможные реакции России на провокации в ...nstarikov.ru Е.Ю.Спицын на каналеРоссия-24 в программе "...образованием" #МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ #Делягин #Копатько К оглавлению | Источник...
...Спицын, Е.Э.Копатько и Ю.В.Кара на каналеРоссия...Спицын, Е.Э.Копатько и Ю.В.Кара на каналеРоссия...-24. "Окна. Очередные грабли нового гетьмана" #МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Копатько...Мы призвали Россию по различным каналам воспользоваться ...