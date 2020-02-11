Авторские новости 10.02.2020

В России запасутся медицинскими масками

Из-за распространения китайского коронавируса в России создадут стратегический запас медицинских масок. С таким распоряжением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Анатолий Вассерман: «На мой взгляд, совершенно разумная мера. Медицинские маcки – товар не скоропортящийся. Его можно запасать в любых количествах. Кроме того, это неплохое средство борьбы со спекулянтами, взвинчивающими цены при любом намеке на дефицит», – отмечает в беседе с НСН Анатолий Вассерман.

Китайские предприятия возобновили свою работу

Большинство предприятий и компаний Китая возобновили работу после новогодних каникул, продлённых из-за вспышки пневмонии.

Анатолий Вассерман: «Китайцам на месте виднее, насколько опасна эта болезнь. И если они возобновили работу, значит убедились, что вспышка уже идёт на спад. Лично меня это радует, так как проявление здравого смысла – это всегда хорошо», – говорит публицист в эфире НСН.

«Холоп» продолжает бить рекорды по сборам

Фильм «Холоп» побил отметку в 3 млрд рублей по сборам в российском прокате. Это абсолютный рекорд российского кино.

Анатолий Вассерман: «С одной стороны меня радует, что наконец-то российские фильмы стали зарабатывать именно прокатом, а не самой съемкой. С другой стороны, немного жаль, что рекорд поставил фильм, основанный на том, что наше общество опять стало сословным», – делится он с НСН.

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Анатолий Вассерман: «Конечно, несколько неожиданно. Просто потому что народу там мало. По-видимому, имеется в виду не абсолютное число преступлений, а на душу населения. Понятно, что в Ямало-Ненецком автономном округе мало возможностей для развлечений живьём, приходится развлекаться через компьютер. К сожалению, открывающиеся возможности они используют не только в добрых целях», – подытоживает Анатолий Вассерман в интервью НСН.

Источник: https://vassermans.ru/mir/avtorskie-novosti-10-02-2020/