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Семен Бухарин — ижевский дворник, который художник.

18:25. 8 февраля 2020 159 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Дворник-художник.

Даже самую неинтересную на первый взгляд работу можно каждый день превращать в простор для творчества.

Душа художника всегда найдет себе холст для самовыражения, даже если в его руках лопата, а перед глазами — заснеженный кусок асфальта, который нужно расчищать. Семен Бухарин, дворник Лицея № 25 в Ижевске, по велению именно такой души, вместо того, чтобы подметать площадку перед школой, как все остальные дворники, с помощью метлы создает рисунки из снега.

Дворник-художник

Это могут быть просто узоры, а могут быть настоящие картины с сюжетом. Как ему удается сохранить пропорции, не имея возможности взглянуть на работу сверху — остается загадкой, но восхищению школьников и учителей нет предела. 

Дворник-художник

Дворник-художник

Три года назад о том, что в лицее появился новый дворник, узнали по картине на здании возле школы. К Новому году Семен сделал снеговика-дракона и раскрасил его красками. Потом смастерил горку, украшенную по бокам снежными змеями. Когда в школе проводят конкурс рисунков на асфальте, дворника-художника приглашают в жюри, а зимой Семен руководит конкурсом строевой песни.

Пример Семена Бухарина в который раз доказывает, что чувство прекрасного — не прерогатива избранных, что талант может скрываться в самых неожиданных местах. И совсем необязательно иметь собственную студию с окнами от потолка до пола и жить в Париже, чтобы творить искусство.

Дворник-художник

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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/dvornik-hudozhnik-615755/

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