О.А. Чагин: Мы выросли в культуре, в которой человек, – один, – не выживает
09:49. 8 февраля 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Сегодня жениться или выходить замуж – значит быть обреченным на полунищее существование. Государство должно взять на себя ответственность за будущее наших детей в части образования…
Сегодня жениться или выходить замуж – значит быть обреченным на полунищее существование. Государство должно взять на себя ответственность за будущее наших детей в части образования…
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Государство не должно мешать жить всего лишь. У нас же оккупационная власть гнобит и уничтожает всеми методами русских.