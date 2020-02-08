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О.А. Чагин: Мы выросли в культуре, в которой человек, – один, – не выживает

09:49. 8 февраля 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации.
Сегодня жениться или выходить замуж – значит быть обреченным на полунищее существование. Государство должно взять на себя ответственность за будущее наших детей в части образования…




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4875394.html

Метки: будущее, Воля, выживание, дети, Запад, Культура, образование, общество, развитие, Россия, семья, Чагин, человек

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