ИмпАтенты и наука, Молебны о дожде, Маски-шоу в аптеках // Галопом по Европам #151

В этом выпуске:

- Британия, покинув Евросоюз, решила снять с России часть санкций – в частности, отменить ограничения на импорт алюминиевой фольги и труб;

- В правительстве прорабатывают изменения в закон о гражданстве – они позволят иностранцам получать российский паспорт, не отказываясь от уже имеющегося;

- Счетная палата назвала главные проблемы российской науки – среди них нехватка финансирования;

- Госдеп представил новую стратегию по Центральной Азии;

- Германия на грани рецессии – сообщает Рейтер;

- Сбербанк планирует экспансию в сёла – уже в этом году кредит можно будет оформить прямо в поселковом магазине;

- Московским таксистам ограничат рабочий день;

- В Тбилиси на акцию протеста вышли бывшие сотрудники американской нефтегазовой компании Frontera Resources;

- Власти Симферополя решили не ограничивать подачу воды – это произойдет лишь в случае крайней необходимости;

- Антимонопольная служба выявила массовое подорожание медицинских масок в ряде регионов – местами цена взлетела в 10-15 раз.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tzpWxjuW7p0