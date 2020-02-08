ИмпАтенты и наука, Молебны о дожде, Маски-шоу в аптеках // Галопом по Европам #151
В этом выпуске:
- Британия, покинув Евросоюз, решила снять с России часть санкций – в частности, отменить ограничения на импорт алюминиевой фольги и труб;
- В правительстве прорабатывают изменения в закон о гражданстве – они позволят иностранцам получать российский паспорт, не отказываясь от уже имеющегося;
- Счетная палата назвала главные проблемы российской науки – среди них нехватка финансирования;
- Госдеп представил новую стратегию по Центральной Азии;
- Германия на грани рецессии – сообщает Рейтер;
- Сбербанк планирует экспансию в сёла – уже в этом году кредит можно будет оформить прямо в поселковом магазине;
- Московским таксистам ограничат рабочий день;
- В Тбилиси на акцию протеста вышли бывшие сотрудники американской нефтегазовой компании Frontera Resources;
- Власти Симферополя решили не ограничивать подачу воды – это произойдет лишь в случае крайней необходимости;
- Антимонопольная служба выявила массовое подорожание медицинских масок в ряде регионов – местами цена взлетела в 10-15 раз.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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