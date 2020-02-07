«Мы прошли через ад»: Трамп рассказал о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп назвал «адом» процедуру импичмента, которую начали демократы.

Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, выступая в Белом доме в связи с вынесением ему оправдательного приговора в Сенате.

«Мы прошли через ад. (Это было) несправедливо, (я) не сделал ничего плохого Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос», — указал американский лидер.

Он также извинился перед своими родными за то, через что им «пришлось пройти».

«Я хочу извиниться перед моей семьей за то, что им пришлось пройти через гнилой сговор некоторых больных, злых людей», — отметил Трамп.

По словам президента США, «охота на ведьм» в отношении него была начата с того момента, как он вступил в избирательную кампанию перед выборами 2016 года.

«За последние несколько лет мы имели дело с охотой на ведьм. Это было настоящее зло, коррупция, позор, катастрофа, негодяи… этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда», — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что Демократическая партия, вероятно, предпримет новую попытку добиться его отстранения от власти.

«Это порочные люди. Но они… держатся друг за друга — исторически, не только сейчас. Они держатся друг за друга, как клей. Именно так они устроили импичмент: потому что у них было 220 человек или около того, так что если от них никто не отколется, то у них будет возможность начать импичмент против кого угодно», — считает американский лидер.

При этом Трамп не исключил, что на этом попытки демократов отстранить его от должности могут закончиться, поскольку провал импичмента стал для них серьезным репутационным ударом.

Напомним, 5 февраля американские сенаторы признали Трампа невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

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