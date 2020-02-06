В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня

Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет. Об этом сообщили журналистам в аппарате Голиковой в четверг.центр мирового уровня будет создан в математическом институте имени Стеклова РАН.центр – "Международный математический институт имени Леонарда Эйлера" – будет создан в Санкт-Петербурге на базе СПбГУ и петербургского отделения института имени Стеклова РАН.проект представили МГУ, Институт прикладной математики имени Келдыша РАН и Институт вычислительной математики имени Марчука – он получит название "Московский центр фундаментальной и прикладной математики".Наконец,центр будет открыт в новосибирском Академгородке – в составе Новосибирского госуниверситета и Института математики имени Соболева Сибирского отделения РАН.Всего на заседании совета было представлено девять проектов. Совет, куда вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, известные ученые-математики и физики, заслушивал доклады авторов проектов и затем вынес коллегиальное решение, отобрав четырех победителей."Математические центры мирового уровня создаются в рамках национального проекта "Наука". Всего должно быть создано не менее четырех таких центров. Объем финансового обеспечения на их создание и поддержку из федерального бюджета составит 3,5 млрд рублей на шесть лет, в том числе 320 млн рублей в текущем году", – сказала Голикова на заседании в четверг.Она напомнила, что победившие проекты должны стать центрами мирового уровня и проводить прорывные математические исследования.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9740020.html