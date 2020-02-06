Сводки от ополчения Новороссии 06 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины один раз обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия.

На славяносербском направлении боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов район н. п. Голубовское, выпустив восемь мин.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 93-й бригады Брыжинского.

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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов.

Так, в жилом массиве н. п. Новотошковское отмечено размещение одной боевой бронированной машины 93-й омбр ВСУ. В н. п. Золотое боевики 72-й бригады разместили две боевые бронированные машины.

На окраине н. п. Станица Луганская нашей разведкой зафиксировано размещение двух бронетранспортеров и одной боевой машины пехоты, принадлежащих 46-й одшбр.

В районе н. п. Новотошковское инженерное подразделение 93-й бригады продолжает дооборудовать новые позиции. Вблизи н. п. Орехово, подвергая угрозе жизни мирных жителей и наблюдателей СММ ОБСЕ, совершающих патрулирование в указанном районе, подчиненные Брыжинского установили более ста противотанковых мин.

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Невзирая на фиксацию наблюдателями СММ ОБСЕ данного преступления, командование «ООС» продолжает вводить в заблуждение общественность, заявляя о якобы проведении работ по разминированию местности. Также доказательством обмана являются частые случаи небоевых потерь украинских военнослужащих в результате подрывов на своих минах.

Так, по информации нашего источника, вчера в районе населённого пункта Орехово, осуществляя инженерные работы по установке минно-взрывных заграждений, подорвался на мине военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады старший солдат Миненков.

В результате полученных травм военнослужащий скончался на месте. Тело погибшего в результате взрыва было отброшено вглубь минного поля, где и находится до сих пор.

Кроме того, в результате неудачной попытки эвакуации тела погибшего потерял ногу, наступив на собственную противопехотную мину, другой боевик этого соединения — рядовой Демушкин.

В настоящее время командование 93-й бригады предпринимает очередные попытки эвакуации погибшего военнослужащего.

Ранение Демушкина командир бригады Брыжинский списал на результат выдуманного обстрела. Погибшего Миненкова командование бригады представило в вышестоящий штаб как СОЧ.

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С целью оправдания за понесенные небоевые потери и преступления против мирного населения Донбасса командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки постановочных материалов.

Так, в зону ответственности 93-й бригады, в район населенного пункта Новотошковское, прибыли группы журналистов телеканалов «5 канал» и «Украина», в сопровождении офицеров 72-го центра ИпСО.

Основная задача украинских пропагандистов — подготовить информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.

В связи с этим мы не исключаем в ближайшее время провокаций со стороны украинских боевиков.

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