Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Прудникова читатет комментарии. Ответы на вопросы

13:29. 6 февраля 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UiAvQ-sRNek

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14160 978
    ХОХОЛ 6 февраля 2020 в 13:55

    Кикабидзе,Берия,Сталинидзе,Саакашвили великие воШЬжди.
    Самый великий Сталинидзе тем что организовапл ЭВАКУАЦИЮ и слил И Красную армию и треть населения страны.
    50 млн минус
    ГЕНИАЛЬНО

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)