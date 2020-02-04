Письмо Буденному
10:41. 4 февраля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О том, как маршал Буденный помог оправдать Михаила Чумакова. С Чумаковым Буденный был хорошо знаком еще по гражданской войне, когда Чумаков командовал одной из бригад 1-й Конной Армии, а позднее занимался разведением лошадей для кавалерии РККА.
Чумакова арестовали в 1937 году по доносу, но доказать его вину не смогли, а в 1939 году он написал письмо маршалу Буденному, где попросил разобраться с его делом.
Буденный переслал это письмо Сталину, написав на нем свое мнение, что Чумакова оговорилии.
РГАСПИ Ф. 17, Оп. 171, Д. 376 Л. 148-149
http://istmat.info/node/62329 – цинк
Эта приписка Буденного сыграла огромную роль в дальнейшей судьбе Чумакова.
Письмо было написано в конце августа 1939 года, а в ноябре Чумакова уже освободили.
Чумаков был восстановлен на службе и уже со следующего года вновь заведовал разведением лошадей для РККА.
В годы Великой Отечественной Войны дослужился до генерал-майора и по представлению Буденного получил орден Ленина.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5615215.html