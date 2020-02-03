Взял? Отдавай! // Письма

Новосибирск когда-то один из крупнейших научных и промышленных центров моей родины, ныне переориентирован как перевалочная база китайского ширпотреба. Когда то город учёных оптимизирован в город торгошей, типичная ситуация которую я наблюдаю по всей России, фабрики превращены в торговые центры в которых 40 магазинов торгуют одинаковыми вещами. Наряду с этим возрос уровень бедности населения задействованного в промышленном секторе.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SP14wwGZf30