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Взял? Отдавай! // Письма

20:46. 3 февраля 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Новосибирск когда-то один из крупнейших научных и промышленных центров моей родины, ныне переориентирован как перевалочная база китайского ширпотреба. Когда то город учёных оптимизирован в город торгошей, типичная ситуация которую я наблюдаю по всей России, фабрики превращены в торговые центры в которых 40 магазинов торгуют одинаковыми вещами. Наряду с этим возрос уровень бедности населения задействованного в промышленном секторе.


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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SP14wwGZf30

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