Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня.

В 13 часов 15 минут украинские каратели открыли прицельный огонь из 82-мм минометов по населенному пункту Березовское.

В 17 часов 20 минут н. п. Березовское повторно подвергся вражескому обстрелу. В этот раз противник применил запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы.

В результате обстрелов разрушена хозяйственная постройка жилого дома по адресу: ул. Камышеваха, д. 54. Кроме того, повреждена трансформаторная подстанция «7914», в результате чего нарушено электроснабжение н. п. Голубовское.

Огонь по мирным кварталам велся с окраины н. п. Орехово боевиками 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник Брыжинский.

В 19.20 каратели 59-й бригады преступника Шаповалова обстреляли из 82-мм минометов район н. п. Логвиново.

Всего по территории Республики противник выпустил тридцать семь мин. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского и 59-й бригады Шаповалова.

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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

Так, в н. п. Попасная нашей разведкой зафиксировано размещение четырех боевых машин пехоты 93-й омбр. Кроме этого, в частном секторе н. п. Трехизбенка размещен один бронетранспортер этой же бригады. Также в зоне ответственности 46-й одшбр, в жилом массиве н. п. Райгородка размещен один бронетранспортер.

С целью скрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Орехово с применением станций радиоэлектронного подавления «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ.

Кроме того, с позиций 46-й одшбр ВСУ подвергся обстрелу беспилотный летательный аппарат Миссии ОБСЕ, который осуществлял полет в районе н. п. Станица Луганская.

Нашими наблюдателями отмечается проведение военнослужащими 72-й и 93-й бригад ВСУ работ по установке минных заграждений вблизи автомобильных дорог в районе населенных пунктов Золотое и Новотошковское, где могут передвигаться как мирные жители, так и наблюдатели мониторинговой миссии.

Также неоднократно в течение января информация о новых минно-взрывных заграждениях подразделений ВСУ в указанных районах подтверждалась международными наблюдателями спецмиссии ОБСЕ.

В этой связи распространяемая командованием ОТГ «Север» информация об обнаружении в районе н. п. Орехово противопехотных мин, якобы установленных инженерными подразделениями Народной милиции ЛНР, является абсурдной.

Напоминаем украинскому командованию и подконтрольным СМИ, знание географии которых вызывает сомнения, что н. п. Орехово находится под контролем ВСУ с момента начала конфликта и никогда не был расположен на территории ЛНР. Следовательно, обнаруженные в этом районе противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией, априори не могут принадлежать НМ.

Подобные заявления украинского командования являются ни чем иным, как попыткой переложить ответственность за преступления ВСУ на военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Данные мины, находящиеся с 80-х годов прошлого столетия на вооружении инженерных подразделений Украины, в период боевых действий 2014-2015 годов беспорядочно устанавливались подразделениями ВСУ на случай отступления украинских войск.

Также, стремясь уйти от ответственности, штаб «ООС» пытается списать частые небоевые потери при подрывах личного состава на собственных минах на результат деятельности Народных Республик.

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От нашего источника в 93-й омбр продолжает поступать информация о небоевых потерях. Так, 1 февраля в районе н. п. Орехово подорвался на своей мине военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады старший сержант Пиратский. В результате подрыва он получил минно-взрывную травму и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк.

Еще один случай произошел в районе населенного пункта Новотошковское, где на взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.

В результате подрыва один боевик в звании сержанта погиб, еще один — старший лейтенант Жураленко — с многочисленными ранениями нижних конечностей госпитализирован.

Анализ официальных сводок штаба карательной операции позволяет сделать вывод, что уровень небоевых потерь в рядах ВСУ растет, в связи с чем украинские пропагандисты всячески пытаются найти оправдание перед общественностью для своего командования, допустившего увечья и ранения своих подчиненных, списывая их на выдуманные обстрелы или мифические минно-взрывные заграждения на своей территории.

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