Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2020
- 14:19 Усилить профилактику коронавируса в ВСУ.
- 13:26 ВСУ открыли прицельный огонь по жилым домам под Донецком.
- 03:00 Армия ЛНР в недоумении: в командовании «ООС» сделали абсурдное заявление.
Усилить профилактику коронавируса в ВСУ
"Джокер ДНР" опубликовал пару документов из очередной утечки из украинских военных штабов.
На сей раз на хайповую тему коронавируса. В опубликованном документе указывается на то, что на территории Украины существует высокий уровень угрозы вспышки коронавирусу с перспективой его распространения на территории Украины.
В связи с этим военным госпиталям в Днепропетровске, Кривом Роге, а также ряду воинских частей и университетов, отправлено предписание усилить профилактические мероприятия среди военных, чтобы не допустить распространения инфекции.
Сам "Джокер" пишет, что якобы уже имели место 2 смертельных случая и МОУ скрывает, но это уже без документов – нельзя исключать, что смертельные случаи, если они и были, могли быть и от обычного гриппа и к коронавирусу они отношения не имеют, но как знать…
Кроме того, был выложен план мероприятий с профилактикой коронавируса среди ВСУшников - https://dropmefiles.com/7dHml, где также расписано что делать, если среди военных обнаружится заболевший (таких солдат необходимо немедленно изолировать от остальных). Кроме того, требуется избегать любых контактов с потенциально больными животными, которые могут быть заражены. Документ достаточно большой, на украинском языке.
Уже сегодня правительство Украины утвердило https://ukranews.com/news/681499-koronavirus-kabmin-utverdil-plan-protivodejstviya официальный план борьбы с коронавирусом, которое как раз предусматривает системное усиление профилактических мероприятий.
В ряде больниц пройдут специальные учения посвященные коронавирусу https://russian.rt.com/ussr/news/714647-meduchrezhdeniya-ukraina-ucheniya-koronavirus
PS. Число заболевших в Китае превысило 21,5 тыс. человек. Погибших – 361.
С сегодняшнего дня Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.
"Уральские Авиалинии" сообщают, что ближайшие рейсы в Китай можно ожидать не ранее конца марта.
В общем, транспортным перевозкам еще долго потом предстоит восстанавливаться.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ открыли прицельный огонь по жилым домам под Донецком
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и для этого продолжает наращивать интенсивность провокационных обстрелов территории нашей Республики.
Сегодня в 10:20 украинские каратели из 28-й бригады по приказу военного преступника Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП-1 по жилым домам н. п. Старомихайловка. Мирные жители были вынуждены прятаться в подвалах своих домов.
В результате обстрела повреждения получили два жилых дома по адресу ул. Шевченко, д. 44 и д.55
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Данные нарушения режима прекращения огня также зафиксированы сотрудниками СЦКК.
Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Марченко.
Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ сконцентрировать внимание на агрессии вооруженных формирований Украины в отношении Донецкой Народной Республики и принудить украинское руководство в лице Зеленского выполнять достигнутые договорённости с целью предотвращения очередного кровопролития на многострадальной земле Донбасса.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия ЛНР в недоумении: в командовании «ООС» сделали абсурдное заявление
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня.
В 13 часов 15 минут украинские каратели открыли прицельный огонь из 82-мм минометов по населенному пункту Березовское.
В 17 часов 20 минут н. п. Березовское повторно подвергся вражескому обстрелу. В этот раз противник применил запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы.
В результате обстрелов разрушена хозяйственная постройка жилого дома по адресу: ул. Камышеваха, д. 54. Кроме того, повреждена трансформаторная подстанция «7914», в результате чего нарушено электроснабжение н. п. Голубовское.
Огонь по мирным кварталам велся с окраины н. п. Орехово боевиками 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник Брыжинский.
В 19.20 каратели 59-й бригады преступника Шаповалова обстреляли из 82-мм минометов район н. п. Логвиново.
Всего по территории Республики противник выпустил тридцать семь мин. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.
Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского и 59-й бригады Шаповалова.
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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
Так, в н. п. Попасная нашей разведкой зафиксировано размещение четырех боевых машин пехоты 93-й омбр. Кроме этого, в частном секторе н. п. Трехизбенка размещен один бронетранспортер этой же бригады. Также в зоне ответственности 46-й одшбр, в жилом массиве н. п. Райгородка размещен один бронетранспортер.
С целью скрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Орехово с применением станций радиоэлектронного подавления «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ.
Кроме того, с позиций 46-й одшбр ВСУ подвергся обстрелу беспилотный летательный аппарат Миссии ОБСЕ, который осуществлял полет в районе н. п. Станица Луганская.
Нашими наблюдателями отмечается проведение военнослужащими 72-й и 93-й бригад ВСУ работ по установке минных заграждений вблизи автомобильных дорог в районе населенных пунктов Золотое и Новотошковское, где могут передвигаться как мирные жители, так и наблюдатели мониторинговой миссии.
Также неоднократно в течение января информация о новых минно-взрывных заграждениях подразделений ВСУ в указанных районах подтверждалась международными наблюдателями спецмиссии ОБСЕ.
В этой связи распространяемая командованием ОТГ «Север» информация об обнаружении в районе н. п. Орехово противопехотных мин, якобы установленных инженерными подразделениями Народной милиции ЛНР, является абсурдной.
Напоминаем украинскому командованию и подконтрольным СМИ, знание географии которых вызывает сомнения, что н. п. Орехово находится под контролем ВСУ с момента начала конфликта и никогда не был расположен на территории ЛНР. Следовательно, обнаруженные в этом районе противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией, априори не могут принадлежать НМ.
Подобные заявления украинского командования являются ни чем иным, как попыткой переложить ответственность за преступления ВСУ на военнослужащих Народной милиции ЛНР.
Данные мины, находящиеся с 80-х годов прошлого столетия на вооружении инженерных подразделений Украины, в период боевых действий 2014-2015 годов беспорядочно устанавливались подразделениями ВСУ на случай отступления украинских войск.
Также, стремясь уйти от ответственности, штаб «ООС» пытается списать частые небоевые потери при подрывах личного состава на собственных минах на результат деятельности Народных Республик.
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От нашего источника в 93-й омбр продолжает поступать информация о небоевых потерях. Так, 1 февраля в районе н. п. Орехово подорвался на своей мине военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады старший сержант Пиратский. В результате подрыва он получил минно-взрывную травму и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк.
Еще один случай произошел в районе населенного пункта Новотошковское, где на взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.
В результате подрыва один боевик в звании сержанта погиб, еще один — старший лейтенант Жураленко — с многочисленными ранениями нижних конечностей госпитализирован.
Анализ официальных сводок штаба карательной операции позволяет сделать вывод, что уровень небоевых потерь в рядах ВСУ растет, в связи с чем украинские пропагандисты всячески пытаются найти оправдание перед общественностью для своего командования, допустившего увечья и ранения своих подчиненных, списывая их на выдуманные обстрелы или мифические минно-взрывные заграждения на своей территории.
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