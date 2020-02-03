Фронтовые заметки с Донбасса

После предновогоднего потепления между сторонами конфликта в Донбассе, когда в конце декабря народные республики и официальный Киев обменялись пленными, а перед этим, пускай и не без проблем, развели войска по крайней мере на двух участках фронта, в регионе снова неспокойно и напряжённо.

Я даже не буду ссылаться на сухие и многим приевшиеся фронтовые сводки — у тех, кто в теме, глаз давно замылился и цифры о количестве обстрелов перестают производить какой-либо информационный эффект. Я поделюсь впечатлениями от свежей январской командировки в Донбасс длиною в две недели.

Вместе с командой мы работали над документальными фильмами, посвящёнными событиям пятилетней давности, когда были освобождены донецкий аэропорт и Дебальцево. Для понимания: съёмки далеко не всегда проходили непосредственно на передовой, так как большая часть интересующих нас локаций теперь находится практически в тылу или по крайней мере на удалении в несколько километров от нынешних позиций ВСУ.

Несмотря на это, за прошедшие две недели мы неоднократно становились свидетелями довольно жёстких обстрелов со стороны украинских военных — например, два дня подряд разрывы от мин и снарядов, выпущенных артиллерией ВСУ, были слышны даже в центре Донецка. Я бываю в столице ДНР стабильно и как минимум раз в месяц — от такого шумового сопровождения дончане успели порядком отвыкнуть.

Да, безусловно, столкновения на донбасской передовой случались даже в тот период, когда готовилась нормандская встреча, но все они носили более-менее локальный характер. Традиционно работали снайперы, периодически звучала так называемая стрелкотня — стрельба из лёгкого, в основном автоматного оружия, порой применялись станковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты, чуть реже позиции Народной милиции ДНР теребила техника. Как правило, ВСУ применяли БМП-2 и 30-миллиметровые пушки, установленные на них.

Но так или иначе, всё это противостояние для идущей своим чередом мирной жизни в Донецке постепенно уходило на второй план. Бытовые заботы гражданских брали верх над фронтовой текучкой и, как бы странно это ни звучало, относительно близкое соседство с фронтом стало для обычных жителей само собой разумеющимся явлением, на которое не стоит обращать какое-то особое внимание.

Однако после новогодних праздников население окунулось в волны фронтовых флешбэков самой активной фазы донбасской войны 2014—2015 годов. Прогуливаясь до ближайшего супермаркета вдоль центральной площади Ленина под звуки разрывов, пускай и не таких близких, но так или иначе хорошо слышных, я сам поймал себя на мысли, что за последние пять лет крайне редко гулял по Донецку с таким артиллерийским саундтреком в ушах. И вот теперь, впервые за долгое время, возникло стойкое чувство: война возвращается.

Если просмотреть последние заявления украинского президента-комика Зеленского, то создаётся впечатление, что официальный Киев резко переключил какой-то внутренний тумблер и вместо деклараций о стремлении к миру перестал притворяться, вернувшись на круги своя — круги пятилетней давности.

Когда риторика ярых и, пожалуй, не всегда адекватных Порошенко, Яценюка, Турчинова задавала основной вектор украинской политики.

Зеленский, который вроде как находился в оппозиции по отношению к тусовке бывшего украинского президента, в итоге скатился до употребления тех же самых радикальных трендов. Его выступление в Польше по поводу Второй мировой — яркое тому подтверждение. Справедливости ради отмечу, что, в отличие от серьёзной части украинской диаспоры, проживающей в Москве, и окололиберальных российских политологов Донбасс в целом, да и я лично никаких иллюзий насчёт «слуги народа» не питали изначально, но всё же первое время притворяться у него получалось неплохо.

Важно отметить, что канонада, которая была слышна несколько дней подряд в Донецке, это не какое-то локальное явление. Когда мы проводили съёмки в Дебальцеве (город расположен в 80 км от столицы ДНР), в воздухе также витало напряжение в виде артиллерийских отголосков со стороны так называемой Светлодарской дуги. Если верить коллегам — легендарному донбасскому документалисту Максу Фадееву — в ЛНР дела обстоят не лучше.

«ВСУ не только разматывают позиции ЛНР сотнями мин в день, но и смогли при поддержке артиллерии закрепиться на новых позициях в серой зоне и начали развёртывать свои опорные пункты» — именно так документалист охарактеризовал ситуацию в соседней с ДНР республике в одном из своих недавних постов в Telegram.

Что касается доминирования в серой зоне и ползучего наступления украинских военных там — это факт, который на сегодня, увы, приходится признать очевидным. Ну а громкие артиллерийские канонады, разливающиеся практически по всей линии фронта, не предвещают ничего хорошего, уверены в Донбассе. Год 2020-й обещает быть куда жарче предыдущего.

Семён Пегов — военкор, писатель, автор проекта WarGonzo

Источник: https://nstarikov.ru/frontovye-zametki-s-donbassa-112789