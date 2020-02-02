«Ватерлоо для Гитлера — позор всей Европы»: крупнейшее сражение Великой Отечественной (ФОТО)

Почти 77 лет назад 2 февраля победой Красной армии завершилась Сталинградская битва. После эпохального сражения на Волге немецкая газета «Берлинер цайтунг» прямо написала: «Это “Ватерлоо под Сталинградом”» — позор всей Европы.

Крупнейшее сражение Великой Отечественной имело решающее значение. 200 дней, которые продолжались бои на Волге, переломили ход войны в пользу Советского Союза. Для бесчеловечного германского фашизма, мечтавшего покорить весь мир, начался обратный отсчёт.

Под угрозой Кавказ

Началом сражения за город на Волге принято считать 17 июля 1942 года, когда немецкая группировка начала летнее наступление против войск Юго-Западного фронта под Харьковом. Прорыв советской обороны вызвал не только крушение всего фронта, но и образование ещё одного крупного котла — под Миллерово. Возникла реальная угроза выхода противника не только к Сталинграду, но и на Кавказ.

В конце августа фашисты вышли к Волге. Начались бои на улицах Сталинграда. Город был почти полностью разрушен варварскими бомбардировками, но так и не сдался врагу. Сражения шли за каждый квадратный метр. В легенды вошёл подвиг защитников Дома Павлова.

Два десятка советских солдат разных национальностей обороняли его от сотен гитлеровцев и десятков вражеских танков в течение двух месяцев. Дольше, чем длилось сопротивление всей Франции в 1940 году!

Своей упорной обороне Сталинград был обязан как мужеству солдат, так и мастерству командующего 62-й армией Василия Чуйкова и других военачальников, разработавших тактику ведения боя в условиях города.

К сожалению, советская историография и пропаганда старались предать забвению эту славную страницу военной истории. Дело в том, что у всех наших контратак была одна задача — соединиться с частями, охватывающими Сталинград с юга, чтобы замкнуть кольцо вокруг войск Паулюса. Однако, как мы хорошо знаем, тогда, летом и ранней осенью 1942 года, этим планам не суждено было осуществиться.

241-я и 167-я танковые бригады в тяжёлых боях потеряли более 90 % своих машин. Из 98 танков в строю осталось лишь 4. И все потери наши танкисты понесли в течение 30 сентября.

Причиной этого была не только умело построенная и глубоко эшелонированная оборона противника, но и отсутствие боевого опыта у большинства армейских командиров.

Также сказывался тот факт, что части не воевали слаженно. Так, например, советские танкисты в наступательном порыве не заметили, что пехота отрезана огнём, и выкатились прямо на позиции противотанковой артиллерии немцев.

За каждый перекрёсток

К этому времени основная тяжесть сражения перенеслась в городскую черту, где в бескомпромиссных уличных боях были перемолоты лучшие части фельдмаршала Паулюса. Если раньше немецкое командование, планируя свои операции, рисовало огромные стрелы на карте, намечая направления главных ударов, то теперь им пришлось оперировать куда как более скромными величинами.

В Сталинграде успехом считался отбитый у противника перекрёсток или занятый полуразрушенный дом. Иногда для того, чтобы удержать городской квартал, требовалось принести в жертву несколько тысяч солдат.

Положение немцев постоянно ухудшалось и стало катастрофическим. Вот некоторые выдержки из дневника унтер-офицера Шаффштейна:

«2 ноября. Ночью колоссальная деятельность авиации. Из головы не выходит мысль, что твой конец близок. Наши атаки безуспешны. Ротный старшина Лар убит.

3 ноября. Унтер-офицер Фридрих убит.

8 ноября. Снова и снова воздушные налёты. Никто не знает, будет ли он жив через час…

9 декабря. Всех ослабевших лошадей закалывают и съедают.

10 декабря. Голодать чертовски тяжело.

11 декабря. Никаких надежд на улучшение. Сейчас мы познали цену хлеба.

12 декабря. Сегодня я нашёл кусок старого заплесневевшего хлеба. Это было настоящее лакомство. Мы едим только один раз, когда нам раздают пищу, а затем 24 часа голодаем…»

Последнюю попытку взять Сталинград Паулюс предпринял 11 ноября.

Его войскам удалось захватить южную часть завода «Баррикада» и 500-метровый участок волжского берега. После этого немцы окончательно выдохлись, и бои перешли в позиционную стадию. Русские оказались гораздо сильнее, чем рассчитывали противники.

Вахмистр Фернет писал знакомой 16 ноября 1942 года: «У нас сейчас дело совсем плохо; если бы нас увидела, ты бы половины не узнала, а потом спросила бы: а где тот, где этот? Да, они лежат в русской земле, другие на излечении на родине или в лазарете, некоторые лишились ног и так далее. Плохо нам! Здесь погибает очень много народу, так как русский сражается чрезвычайно упорно».

Операция «Уран»

В середине ноября 1942 года советскому командованию удалось нарастить силы на сталинградском направлении и создать мощную, хорошо оснащённую группировку войск. Условия для успешного контрнаступления ковались всей советской страной. Если за первое полугодие 1942 года военная промышленность СССР произвела 9600 боевых самолётов, то во втором полугодии — уже 15 800. Значительно вырос выпуск танков и артиллерийских орудий.

В ноябре Ставка утвердила план окружения Сталинградской группировки противника, получивший название «операция «Уран». Согласно документу предполагалось ударами с севера (на Дону) и юга (район Сарпинских озёр) прорвать оборону и охватить силы противника в городе.

Направления выбраны не случайно, ведь на этих участках оборонялись не немецкие войска, а их союзники — итальянские и румынские фашисты. А эти части не отличались стойкостью.

Операция началась 19 ноября. Утром 23 ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, в тот же день части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советского. Кольцо окружения было замкнуто. В результате операции «Уран» 330-тысячная группировка врага оказалась в котле.

В плен попала 91 тысяча человек, включая более 2,5 тысячи офицеров во главе с командующим 6-й армией генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом.

Фашистское командование отказалось капитулировать и обрекло попавших в окружение солдат на смерть от истощения и холодов. Окружённые ели лошадей, собак, кошек и крыс.

Солдат Отто Зехтиг 100-й пехотной дивизии писал невесте 29 декабря 1942 года: «Вчера получили водку. В это время мы как раз резали собаку, и водка явилась очень кстати. Хетти, я в общей сложности зарезал уже четырёх собак, а товарищи никак не могут наесться досыта. Однажды я подстрелил сороку и сварил её…»

Другой солдат, Вернер Клей, сообщал 26 декабря: «Сегодня ради праздника сварили кошку». Его сослуживец Рефферт три дня спустя писал жене: «Эльза, я не хочу наводить на тебя тоску и не стану много рассказывать, но одно тебе могу сказать: скоро погибну от голода…»

Для многих к концу декабря не хватало даже и конины. Неизвестному солдату 631-го артиллерийского полка ещё повезло. 31 числа он писал: «Сегодня вечером снова варили конское мясо. Мы едим это без всяких приправ, даже без соли, а околевшие лошади пролежали под снегом, может быть, 4 недели. Как ты можешь понять, у нас нет лакомых кусков…».

Чувствуя, что это конец, многие прощались с семьями и не приукрашая сообщали им, что близится финал. Ефрейтор Ян делился с невестой 27 декабря: «Мы будем сражаться, пока последний человек не подохнет.

Это у нас называется „героической смертью”.[…] Мертвецы — повседневное зрелище; испытывать сострадание мы разучились, любви больше не требуется, остались только животные инстинкты, жрём и живём как свиньи. […] Ещё две недели, и все сдохнем. […] Несмотря на злополучное положение, в котором мы находимся, люди воруют друг у друга. Нет смысла писать тебе больше об этом; ты всё равно не в состоянии себе представить, каково это в действительности. Я погиб».

Битву чтят в Париже

Назад в Германию вернулись около 6 тысяч военнослужащих 6-й армии.

То что произошло с немецкими солдатами, случилось в медицинской практике впервые. В Сталинград для спасения пленных были направлены лучшие бригады военных врачей.

Медики самоотверженно боролись за жизнь оказавшихся в плену фашистов. Советское командование делало всё для их спасения, но, к сожалению, это не помогло.

От поражения под Сталинградом Германия и её сателлиты так и не смогли оправиться. На берегах Волги уничтожены две германские, две румынские и одна итальянская армии.

Общие потери врага составили 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пленными, 2 тысячи танков, 3 тысячи самолётов, более 10 тысяч орудий и миномётов. Или четверть всех сил, действовавших на советско-германском фронте. Неудивительно, что после разгрома на Волге Гитлер объявил в Германии трёхдневный траур.

Сталинградская битва подорвала положение Третьего рейха. Перед лицом катастрофы оказался его главный союзник — Италия. К выходу из войны стали стремиться правящие круги Финляндии, Венгрии и Румынии. Япония, которая в случае поражения советских войск планировала атаковать СССР, отказалась от нападения. Не стала присоединяться к странам «оси» Турция.

Почти 77 лет прошло после эпохальной битвы на Волге, но время не стёрло огромного значения той победы. Немецкая газета «Берлинер цайтунг» прямо написала: «Это “Ватерлоо под Сталинградом”» — позор всей Европы.

Для немцев поражение под Сталинградом обозначило величайший духовный надлом. Франция, которая была частью антигитлеровской коалиции и воевала против нацистской Германии, сохраняет память о Сталинградской битве, в Париже существует площадь Сталинградской битвы и станция метро «Сталинград».

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Николай Варавин, историк, ветеран МВД России