Лекция на Слёрм DevOps 31.01.2020

Что касается программирования. Первую программу не для обучения самому этому делу, а для решения реальной задачи, я написал ещё в 1972 году на третьем курсе. Это по просьбе одного из преподавателей военно-морской кафедры. Рассчитал, но правда в табличном виде, при тогдашних средствах вывода информации это был ещё самый наглядный вариант. В табличном виде рассчитал поведение ядерного реактора в йодной яме. Так что, когда в 1986 году рвануло в Чернобыле. Я по первым же газетным сообщениям понял, как именно персонал станции ухитрился добиться результата превзошедшего ожидания. И последующие расследования подтвердили то, что я говорил ещё тогда. Не потому что я такой умный, а потому что знал, как ведёт себя реактор именно в тех обстоятельствах куда его загнали. Последние строчки программного кода написал летом 1995 года. Причём должен заметить, что во-первых, когда я программировал между программированием и постановкой задач ещё не было такого прочного барьера, какой возведен усилиями обеих сторон сейчас. А во-вторых, я последние 15 лет занимался в основном системным программированием, а там и подавно приходилось ставить задачи самому себе.

Так вот, именно опыт постановки задач помог мне, в своё время, обратить внимание на публикации великого советского математика Виктора Михайловича Глушкова о вычислительной сложности задачи планирования. Не буду закапываться глубоко в дебри. Отмечу только, что ещё в 1920-ые годы другой замечательный советский, но потом американский математик и экономист Василий Васильевич Леонтьев показал, что планирование представляет собой по сути решение системы линейных уравнений. Так называемой матрица материального баланса. Где по строкам и столбцам название самых разнообразных изделий, деталей, видов сырья, а в клетках матрицы прописано сколько ресурсов одного вида нужно на производство единицы ресурса другого вида. Ну а свободные члены этих уравнений это общее количество конечных продуктов которые обществу желательно получить. Вроде бы всё очень просто. Беда только в том, что решение системы линейных уравнений в общем случае требует числа действий пропорциональных третей степени числа самих уравнений.

Правда для очень больших матриц найдены способы сокращающие этот показатель с три целых до две целых и шесть седьмых. А матрицы материального баланса в добавок ко всему очень разрежены. Там большинство клеток содержат нули. И специально для таких матриц разработаны методы сводящие показатель степени до двух с половиной. Но это тоже довольно много…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/lekcziya-na-slyorm-devops-31-01-2020/