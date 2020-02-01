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Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2020

12:44. 1 февраля 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

“Нас убивают, рушат дома, но мы никуда не уйдем” – поселковый голова Фрунзе


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Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.

Об инциденте, произошедшем на  Светлодарской дуге, рассказал украинский «Пятый канал». По словам украинских военных, в рядах ополченцев произошла ротация. После на позициях ополченцев на флагштоке появились два флага – российский и украинский, однако флаг Украины висел вверх ногами.

Флаг военные ВСУ заметили утром. Сами они заявили, что не знают, с чем это связано.

Ранее в ДНР заявили о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Позже Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.

Елизавета Булкина

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Волонтер Седлов: “Важно оказывать правовую помощь ополченцам, не допуская их депортации из России”


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Метки: компиляция

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