Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2020
- 13:00 “Нас убивают, рушат дома, но мы никуда не уйдем” – поселковый голова Фрунзе.
- 12:44 В Кировске простились с защитником ЛНР Виталием Сорокиным.
- 10:31 Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом.
- 10:16 Волонтер Седлов: “Важно оказывать правовую помощь ополченцам, не допуская их депортации из России”.
“Нас убивают, рушат дома, но мы никуда не уйдем” – поселковый голова Фрунзе
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В Кировске простились с защитником ЛНР Виталием Сорокиным
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Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Об инциденте, произошедшем на Светлодарской дуге, рассказал украинский «Пятый канал». По словам украинских военных, в рядах ополченцев произошла ротация. После на позициях ополченцев на флагштоке появились два флага – российский и украинский, однако флаг Украины висел вверх ногами.
Флаг военные ВСУ заметили утром. Сами они заявили, что не знают, с чем это связано.
Ранее в ДНР заявили о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Позже Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Волонтер Седлов: “Важно оказывать правовую помощь ополченцам, не допуская их депортации из России”
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