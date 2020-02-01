Деяния Улуг каганов Булана и Обадии.

В 689–738 годах правил Улуг каган Булан сын Корта.

В 698 году арабы взяли Дербент.

В Булгарии в 701–737 годах правил Чилка-Ата Первый, в Марий Эль в 721–730 годах – «илтабар» Барджил сын Булана.

Сохранились очень интересные документы этих времен.

Каменное письмо из Марий-Эль

Раньше эти тексты считались руническими, сейчас мы склоняемся к мысли, что они выполнены письмом кхароштхи.

Транскрипция:

Верхняя строка – «Умма табhака»,

нижняя строка – «Бhасрабгу Ияани».

Перевод на русский язык:

Верхняя строка – «Последователь общины (Бога)»,

Нижняя строка – «Раб божий Иона».

Хазарописьменная эпитафия Башкортостана. Учалинский район.

В тексте эпитафии хазарскими буквами и арабскими цифрами написано «82 жил\\82 год (хиджры)». Это соответствует 701 году с рождества христова.

В 710 году Дербент вернули, но в 713 году снова потеряли. Но у арабов не было сил удерживать город, и они оставили его. Только в 717 году арабский полководец Амир ибн Раббан завоевал Дербент.

Княжество Дори, как называлась крымская Готия, занимало горную область полуострова, где удержались потомки готов, в массе своей вытесненные из Причерноморья гуннами. Они смешались с местным населением и еще в начале VI веке подчинились Византии, которая постройкой ряда укреплений в горных проходах («клисуры») помогала им обороняться от степных хищников. В столице Готии Феодоро (Ман-гуп) был сооружен обширный христианский храм. В середине VII века это княжество было подчинено хазарами, «но в нем, как и в других владениях хазар, сохранилась внутренняя автономия. Готия управлялась своим князем, хотя и под контролем со стороны хазар. Там нашел убежище бежавший из Херсона экс-император Юстиниан и оттуда же он просил покровительства хазарского кагана, в руках которого в то время находился весь Крым, за исключением Херсона. Последовавшая затем оккупация Херсона хазарами и их участие в перевороте 711 г., в результате которого императором был провозглашен Филипиик-Вардан, привели к установлению дружественных отношений между империей и хазарами». (Википедия)

В 726 году был набег войск Авари ганваса на Азербайджан. Дербент был освобожден. В 731 году Византийский император Константин Пятый женился на хазарской принцессе по имени Чачак (по крещению Ирина). Так были скреплены союзнические отношения между двумя державами. Сын этой четы известен в истории как император Лев Хазар.

В 733 году арабы снова завоевали Дербент и окончательно утвердились там.

В 737–780 годах в связи с малолетством Чилки-Ата II регенствовал Аск(т) хаттад.

В 737 году арабский полководец Марван вторгся в Авари ганвас и заставил принять кагана ислам шиитского толка. В этом же году в бою у реки Саклав (сейчас называется Минзаля) был убит Чилка-Ата Первый, упоминаемый в арабских рукописях как Хазар-тархан. В Булгарии найдена погребальная печать Чилки-Аты.

Надо думать, что правителю Авари Ганваса (официальное название Хазарского каганата, упомянутое в письме кагана Иосифа) тогда приходилось вести войну и в Европе, и в Азии. Как видно из труда Абулгази-хана Хивинского, если каган и сумел отразить нападение Кари Бакра Уагыйз хана на востоке, то по описаниям Ибн Асама аль Куфи мы видим, что поход Марвана с юга он не смог остановить.

Данные и Абулгази-хана, и Ибн Асамы подтверждаются монетами, найденными в Стерлитамакских курганах.

1. Монета Али хазрата.

Транслитерация.

Транскрипция: «Асм аллh гаирми амлу алаh ла аслам слh ал мсар вэ амсар вэ мслм…».

Звучание на башкирском языке: «Исеме аллаh гаири …аллаh юк ислам салаh мысырза вэ амсарза вэ мосолмандарза».

Перевод на русский язык: «Именем Бога и прочая…Бог. Нет истинней религии в Египте и вне Египта, и у мусульман…».

Транслитерация.

Транскрипция: «Ла Алh ала Алh Мхмд рсулалh ла сид гли…».

Звучание на башкирском языке: «Лэ илаhи ила Алаh Мохэмэт рэсул Аллаh илэ сэид гэли…».

Перевод на русский язык: «Нет Бога кроме Бога, Мухамад посланник его, и нет никого выше него…».

Транслитерация: .

Транскрипция: «Гадад галали арга вэ вэлд глаh лав э сид…».

Звучание на башкирском языке: «Гэли Аллаhтынг дадын гэмэлгэ ашырыусы вэ улы вэ юк батша (башка)…».

Перевод на русский язык: «…Али, претворяющий и осуществляющий в жизнь правду Бога, и сын Его, и нет никого (выше него)…».

Транслитерация:

Транскрипция: «Дад Мхмд рсул…».

Звучание на башкирском языке: «Дадсы Мохэмэт рэсул…».

Перевод на русский язык: «Претворяющий в жизнь и осуществляющий правду (Бога) Мухамад, посланник…».

Перевод на русский язык: «Мухамад посланник Бога, посланника Бога правитель и каган Булан, муж из рода Тогарма… могущественный… великий…».

Транслитерация:

Транскрипция: «Аллаh аналаh ал гми ам блгу ам булни вэ…».

Звучание на башкирском языке: «Аллаh аналлаh гэме билгеhе буленеше…».

Перевод на русский язык: «Сказанное и предназначенное Богом суть Его, знак Его и часть Его…».

Транслитерация:

Транскрипция: «Вэ рсла рсма аллаh гад бhиа алгд hм…».

Звучание на башкирском языке: «Вэ рэсулденг рэсми Аллаh осоро бакиэ дэуер hэм…».

Перевод на русский язык: «Всё, сказанное посланником, принадлежит Божественной вечной эпохе и…».

Транслитерация:

Транскрипция: «Ла Алh ала Аллh у акл ла сд билh…».

Звучание на башкирском языке: «Лэ илаhи ила Аллаh вэ акыллы батша юк биллэhи…».

Перевод на русский язык: «Нет Бога кроме Бога, и нет никого выше Него воистину…».

2. Монета Булан кагана.

Транслитерация:

Транскрипция: «Мхмд рсула алh арслэ валииэ вэ кн Блан вэ ар тагрд гли…улуг…».

Звучание на башкирском языке: «Мохэмэт рэсул Аллаh, рэсулденг вэлие вэ каганы Булан вэ ир Тогар(м)ид гли…

3. Монета Кари Бакра хана.

Транслитерация:

Транскрипция: «…вэ кгн трк збт Бкри кн вэ ср…».

Звучание на башкирском языке: «…вэ каганы тороктэрзенг (улар тураhында) забыт итеусе Бэкра каган вэ сар…».

Перевод на русский язык: «..и каган тюрков, заботящийся о них Богра-хан и царь…» (Богра-хан имел титулы и «каган», и «царь»).

Транслитерация:

Транскрипция: «Ла алh ала алh мхмд рслh ла сд слh…».

Звучание на башкирском языке: «Ля илаhи ила Аллаh Мохэмэт рэсул Аллаh ля саид Саллаhи…».

Перевод на русский язык: «Нет Бога кроме Бога, Мухамад посланник, и нет никого выше него…».

Транслитерация:

Транскрипция: «…кари гаган бз ал мсилмн…».

Звучание на башкирском языке: «…Кари каган без (инде) мосолман…».

Перевод на русский язык: «…я, Кари каган, и мои народы уже мусульмане…».

Транслитерация (уйгурское письмо):

Транскрипция: «Гт табг бсл Тамга».

Звучание на башкирском языке: «Котло языулы басылды Тамга».

Перевод на русский язык: «Благословенная приложена Тамга».

Источник: https://lektsia.com/13x30bb.html