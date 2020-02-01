Атака на «Вильгельм Густлов». Как подводник Маринеско потопил немецкий лайнер

75 лет назад советская подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско потопила лайнер, использовавшийся немцами для эвакуации войск из Восточной Пруссии в январе 1945 года

Гибель судна стала одной из крупнейших морских катастроф в истории. «Вильгельм Густлов» (нем. — Wilhelm Gustloff) — самый большой по тоннажу теплоход из потопленных советскими подводниками.

Спешка и недооценка противника

Начавшееся с середины января 1945 года общее наступление Красной армии заставило немцев спешно эвакуировать из Восточной Пруссии морем всевозможные учебные подразделения военно-морского флота.

Вместе с солдатами и техникой по морю перевозились беженцы. Одним из кораблей, участвовавших в эвакуации, был лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 484 т. До войны использовался как круизный корабль на Балтике, с началом боевых действий теплоход мобилизовали, и к 1945 году он служил плавучей казармой для 2-й учебной дивизии подводных лодок Кригсмарине (официальное наименование германских военно-морских сил в те годы — прим. ТАСС).

Приказ главнокомандующего германским флотом гроссадмирала Карла Деница о скорейшей эвакуации курсантов-подводников в Киль сыграл роковую роль в судьбе корабля. Командир учебной дивизии корветтен-капитан Вильгельм Цан требовал от командира «Густлова» капитана Фридриха Петерсена перехода на максимальной скорости — его подопечные должны были принимать новые подводные лодки. Помимо подводников на борт было принято более 4000 беженцев и вспомогательный персонал ВМФ.

Петерсен осознавал все грозившие ему опасности и поэтому решил идти на максимальной скорости (12–14 узлов) по глубоководному фарватеру. Это снижало вероятность подрыва на мине. Для экономии времени капитан повел лайнер по прямой, без противолодочного зигзага.

Обнаружение и атаку «Густлова» подводными лодками Петерсен считал маловероятным. Действительно, если бы противником немцев оказалась одна из лодок типа «Щ» Балтийского флота, то никаких шансов его догнать в шторм у подводников не было бы. «Щуки» были самыми массовыми советскими подлодками Великой Отечественной войны, надводная скорость составляла порядка 11,5 узла (более 20 км/ч), подводная — 8,5.

Александр Маринеско командовал куда более совершенной лодкой типа «С» с лучшими ходовыми качествами (надводная скорость — порядка 18 узлов). Выход из войны Финляндии позволил советским подлодкам не прорываться через перегороженный противолодочной сетью и минными заграждениями Финский залив, а использовать в качестве баз финские порты. Именно из Финляндии С-13 вышла в свой ставший знаменитым боевой поход.

В качестве сопровождения «Вильгельму Густлову» был выделен миноносец «Лёве» и судно-торпедолов. Торпедолов вскоре был вынужден вернуться из-за течи в корпусе, а миноносец отстал от своего подопечного ввиду плохих погодных условий. Опасаясь столкновений с другими конвоями больше, чем лодок противника, капитан Петерсен включил ходовые огни. Спешка и недооценка противника привели «Густлов» к гибели.

Обнаружение

К вечеру 30 января 1945 года С-13 находилась в море уже почти три недели. Однако подводной лодке и её экипажу не везло — даже обнаруженные цели мешал атаковать шторм, а один из атакованных кораблей оказался судном-ловушкой. Тем не менее измотанный штормом экипаж продолжал упорно искать встречи с противником на подступах к Данцигской бухте.

Наконец в сумраке зимнего вечера показался силуэт крупного корабля, следующего с включенными ходовыми огнями встречным курсом на большой скорости. Именно по ходовым огням в 21:10 «Густлов» обнаружила верхняя вахта лодки С-13, которая на тот момент находилась в надводном положении, заряжая аккумуляторные батареи.

Возможность атаковать лайнер с носовых курсовых углов командир С-13 Александр Маринеско упустил: ввиду быстрого сближения не успели вычислить элементы движения цели и подготовить данные для стрельбы. Стрелять вдогон по замысловатой траектории Маринеско не мог. Он принял решение догнать и потопить корабль противника.

ПОДВОДНЫЕ АТАКИ ВРЕМЕН ВОЙНЫ В 1945 году на советском флоте практиковали только так называемый искусственный веер. Программировать курс торпед прямо в аппарате было ещё невозможно, но торпеды заряжались в него с установкой на доворот после выстрела на несколько градусов. Это позволяло им расходиться веером и с большей вероятностью поражать вражеские суда, перекрывая ошибки в прицеливании. Более часа лодка шла на полной скорости за темным силуэтом лайнера. Экипаж смог добиться скорости 18 узлов, перекрыв результат сдаточных испытаний. То, что С-13 смогла не упустить «Густлов», в немалой степени заслуга её дизелистов. Наконец советская субмарина обогнала лайнер.

Атака В 23:04 С-13 легла на боевой курс и в 23:08 последовала команда "Пли! ". Лодка выстрелила четырьмя торпедами. Дистанция до цели была небольшой — около 4,5 кабельтовых (меньше километра). Одна торпеда не вышла из аппарата из-за неисправности, зато три другие попали в цель. Через 37 секунд первая торпеда поразила «Густлов», практически сразу же последовали ещё два взрыва. Попаданием в машинное отделение лайнер был обесточен и погрузился во тьму. В вахтенном журнале С-13 появились следующие строки: "23:09… Лайнер накренился и начал тонуть… 23:10. Левый борт лайнера ушел под воду… " Только после этого на горизонте появился свет прожектора корабля охранения. Это был миноносец «Лёве». Именно он передал сигнал о случившемся — на обесточенном «Густлове» рация не действовала. Тем временем Маринеско приказал погружаться. В 0:10 «Вильгельм Густлов» лег на борт и затонул. К тому времени С-13 уже погрузилась и начала уход с места атаки. Начавшаяся спасательная операция с участием в том числе немецкого тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» оказалась прервана ложным сообщением еще об одной обнаруженной подводной лодке. Поднять из воды удалось около 1300 человек, погибли в море, замерзли в шлюпках или уже на кораблях более 5300 человек. Сообщение о победной атаке передал радиотелеграфист старшина 1-й статьи Михаил Коробейник, который в годы войны служил радистом на подлодке С-13 под командованием Маринеско. В одном из интервью он так вспоминал тот знаменитый поход: «Зашифровывал текст радиограммы наш лодочный шифровальщик Федя Егоров, а отправлял историческое — теперь об этом так говорят — донесение я. Радиорубка моя находилась в четвертом отсеке. Передатчик у нас стоял не шибко мощный — „Дозор“, но связь с базой обеспечивал». Когда потопили «Густлов», никто, конечно, и подумать не мог, что мы пустили на дно такую махину. Даже сам Маринеско написал в радиограмме, что торпедировали транспорт, занизив водоизмещение в два раза. Михаил Коробейник «Маринеско был очень живой, энергичный, веселый человек. Экипаж его очень любил — за человечность, за храбрость, за боевой опыт», — вспоминал о легендарном командире Коробейник. Потери Некоторые немецкие историки заявляют, что при катастрофе «Вильгельма Густлова» погибло более 9000 человек: по их мнению, на борту находились тысячи неучтенных беженцев. Если бы это было так, то потопление «Густлова» стало бы крупнейшей катастрофой в морской истории. Согласно данным ведущего отечественного специалиста по войне на море, сотрудника Научно-исследовательского института (военной истории) при Академии Генерального штаба ВС РФ Мирослава Морозова, на борту «Густлова» погибло из 918 матросов и офицеров 2-й учебной дивизии подводных сил 406 человек (44%), из 173 членов экипажа — 90 (52%), из 373 военнослужащих вспомогательной службы ВМФ — 250 (67%), из почти 5150 беженцев и раненых — 4600 (89%). В списке потопленных союзниками немецких кораблей «Густлов» занимает третье место. На первом — потопленный подводной лодкой «Л-3» теплоход «Гойя» — 7000 человек, в большинстве своем немецкие военнослужащие. Второе место у лайнера «Кап Аркона», который был потоплен авиацией союзников в Кильской бухте 3 мая 1945-го (на его борту погибло 5594 человека, в большинстве своем гражданские). Именно атака на «Вильгельм Густлов» по праву вошла в историю как «атака века», а Александр Маринеско стал рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника в годы Великой Отечественной войны. Алексей Исаев Обложка: Лайнер «Вильгельм Густлов» © Culture Club/Getty Images

Источник: https://nstarikov.ru/ataka-na-vilgelm-gustlov-kak-podvodnik-marinesko-potopil-nemeckij-lajner-112763