Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2020

Ситуация в районе населённых пунктов Голубовское и Донецкий, ЛНР, остаётся напряжённой. Обстрелами украинских карателей был убит военнослужащий Народной милиции ЛНР, мирные жители получили ранения.

Представители пресс-службы Народной милиции пообщались с врачами, которые рассказали о состоянии раненого мирного жителя пос. Голубовское, которого доставили в больницу после обстрела 30 января.

«Привезли мужчину с посёлка Голубовское, 1965 года рождения. У него минно-взрывная травма. Осколочные ранения в области мошонки и нижних конечностей. Раздроблена бедренная кость», — перечислила травмы пострадавшего главный врач Кировской городской больницы Татьяна Пахомова.

В соседнем населенном пункте Донецкий снаряд попал в дом пенсионерки.

«Снаряд прилетел прямо в дом. Попал в печку. И все, что было на печи, взорвалось. У женщины ожоги руки и осколочные ранения правой щеки», — отметила врач.

Обстрелы со стороны украинских карателей не прекращаются ни днём, ни ночью. Уже вторые сутки прифронтовые посёлки остаются под огнём противника. Представителям пресс-службы НМ ЛНР и офицерам СЦКК не удалось попасть в населённый пункт Голубовское, чтобы зафиксировать последствия обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

«В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины пострадали два населённых пункта — населённый пункт Голубовское и населённый пункт Донецкий. В результате обстрела пострадали два домостроения. Также получили осколочные ранения два мирных жителя», — рассказал Алексей Гетманский, представитель ЛНР в СЦКК.

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