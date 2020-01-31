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Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2020

12:31. 31 января 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Обострение обстановки на передовой: погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР

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Страшные удары ВСУ по мирным посёлкам ЛНР — последствия (ВИДЕО)

Страшные удары ВСУ по мирным посёлкам ЛНР — последствия (ВИДЕО) | Русская весна

Ситуация в районе населённых пунктов Голубовское и Донецкий, ЛНР, остаётся напряжённой. Обстрелами украинских карателей был убит военнослужащий Народной милиции ЛНР, мирные жители получили ранения.

Представители пресс-службы Народной милиции пообщались с врачами, которые рассказали о состоянии раненого мирного жителя пос. Голубовское, которого доставили в больницу после обстрела 30 января.

«Привезли мужчину с посёлка Голубовское, 1965 года рождения. У него минно-взрывная травма. Осколочные ранения в области мошонки и нижних конечностей. Раздроблена бедренная кость», — перечислила травмы пострадавшего главный врач Кировской городской больницы Татьяна Пахомова.

В соседнем населенном пункте Донецкий снаряд попал в дом пенсионерки.

«Снаряд прилетел прямо в дом. Попал в печку. И все, что было на печи, взорвалось. У женщины ожоги руки и осколочные ранения правой щеки», — отметила врач.

Обстрелы со стороны украинских карателей не прекращаются ни днём, ни ночью. Уже вторые сутки прифронтовые посёлки остаются под огнём противника. Представителям пресс-службы НМ ЛНР и офицерам СЦКК не удалось попасть в населённый пункт Голубовское, чтобы зафиксировать последствия обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

«В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины пострадали два населённых пункта — населённый пункт Голубовское и населённый пункт Донецкий. В результате обстрела пострадали два домостроения. Также получили осколочные ранения два мирных жителя», — рассказал Алексей Гетманский, представитель ЛНР в СЦКК.

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ЛНР под огнём: каратели несут потери и обрушивают удары на мирные посёлки (ВИДЕО)

ЛНР под огнём: каратели несут потери и обрушивают удары на мирные посёлки (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки 30 января вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия.

В 14.55 боевики 93 бригады по приказу преступника Брыжинского из 82-мм миномета и вооружения БМП обстреляли район н.п. Желобок. В 16.35 подчиненные Брыжинского обстреляли район н.п. Голубовское. В 18.05 боевики 93 бригады обстреляли из 82-мм минометов и вооружения БМП н.п. Фрунзе.

Всего по территории Республики противник выпустил более пятидесяти различных боеприпасов.

В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, в результате спланированного обстрела н.п. Фрунзе повреждения получили четыре домостроения по адресам: ул. Первомайская, д. 31, 32, 33 и 34. Повреждена линия электропередач, в результате чего без электроснабжения осталось 426 абонентов в н.п. Фрунзе и 238 жителей в н.п. Петровеньки.

Дополнительная информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93 бригады ВСУ Брыжинского.

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Противник продолжает использовать перемирие для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 72 омбр вблизи н.п. Золотое отмечено размещение одной боевой бронированной машины.

По информации местных жителей, передвижение техники ВСУ отмечается в н.п. Орехово и Крымское, которые находятся в оккупации 93 бригады.

Опасаясь за жизнь населения, главы администраций этих населенных пунктов обратились к комбригу Брыжинскому с просьбой убрать с жилых районов военную технику и вооружение, из которого осуществляются обстрелы позиций НМ ЛНР.

В последние дни отмечается усиление обстрелов населенных пунктов Республики именно с позиций 93 омбр ВСУ, в результате которых страдает мирное население.

По всей видимости, это связано с желанием комбрига Брыжинского списать случаи небоевых потерь личного состава, а также факты хищений военного имущества в подразделениях бригады от проверок и комиссий вышестоящих штабов.

В связи с увеличением обстрелов на славяносербском направлении мы призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ немедленно оказать влияние на украинские вооружённые формирования для сохранения режима прекращения огня.

Вместе с тем командование 93 бригады ВСУ продолжает цинично скрывать потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших военнослужащих.

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По данным наших источников, вчера ночью после употребления суррогатной алкогольной продукции скончался военнослужащий 3 механизированного батальона 93 бригады ВСУ рядовой Мурашкин.

В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий до прохождения службы стоял на учёте у нарколога и при этом был призван в ряды вооружённых сил. Еще один военнослужащий, употребивший спиртные напитки, в тяжелом состоянии госпитализирован.

Командир бригады пытается списать смерть военнослужащего на обстрел.

В этот же день 93 бригада понесла ещё одну небоевую потерею. Группа военнослужащих 2 механизированного батальона передвигалась в районе н.п. Новотошковское, предположительно, для ведения разведывательно-диверсионных действий.

Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения один из военнослужащих подорвался на мине, установленной ранее инженерно-саперным взводом 93 бригады. В результате подрыва он получил минно-взрывную травму.

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В связи с низким уровнем профессионализма и участившимися случаями подрыва солдат ВСУ на своих же минных полях командование «ООС» организовало проверки подчиненных подразделений.

Так, в зонах ответственности 59, 72 и 93 бригад ВСУ отмечена работа комиссии инженерной службы штаба «ООС», которая выполняет задачи по проверке соответствия оборудования фортификационных сооружений и минно-взрывных заграждений установленным требованиям.

Вместе с тем в связи с хищениями вооружения и боеприпасов в подразделениях 93 омбр командование ОТГ «Север» направило в бригаду комиссию для проверки службы РАВ.

В ходе работы комиссией выявлена недостача восьмидесяти 120-мм мин и семнадцати тонн ГСМ. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту.

Комиссией определена причастность командира бригады Брыжинского к недостаче.

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