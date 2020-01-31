Переход на семейное образование и можно ли отказаться от посещения школы

Министерство просвещения разработало проект, включающий раздел о переходе на семейное образование.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, родители или законные представители ребёнка могут принять решение об обучении на дому с учётом мнения школьника и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

“Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях”, — уточняется в пояснительной записке.

Авторы проекта также прописали алгоритм перехода на семейное образование с перечнем документов, которые необходимо получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям.

Отмечается, что ребёнок, перешедший на домашнее обучение, может в любой момент вернуться к получению образования в школе.

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Писать о семейном образовании приятно и интересно, но всегда получаются рассказы о чувствах, возможностях, мнениях, общие философские рассуждения. И у читателей возникает много практических вопросов — как строится обучение, сколько времени занимает, нужны ли репетиторы. Что ж, видимо пора ответить на все эти вопросы внятно и по пунктам.

Мой сын проучился дома два года: 5 и 6 класс. Аттестации прошёл и возвращаться в школу не намерен. Этот текст содержит описание личного опыта нашей семьи и предназначен для людей, которые тоже интересуются семейным образованием.

Терминология

Не стоит путать домашнее обучение и семейное образование. На домашнее обучение уходят только по состоянию здоровья. Тогда образованием ребёнка занимается школа. К нему домой приходят учителя, сами учат, сами проверяют, сами выдают аттестаты.

Семейное образование — это добровольный перенос ответственности за обучение ребёнка со школы на родителей. В этом случае школа только проводит аттестацию, но никак не участвует в учебном процессе. Для перехода на семейное образование не нужно никаких причин кроме желания родителей.

Принятие решения

Сначала я сообщила родственникам, что хочу перевести сына на семейное образование. Папа, бабушки и дедушки восприняли эту новость нормально и согласились по мере сил помогать. Дальше у нас состоялся самый важный серьёзный разговор с ребёнком. Я объяснила ему, что есть возможность не ходить в школу, что эта возможность потребует от нас много сил и решимости, что одна я с этим не справлюсь и основная нагрузка ляжет на него самого. «Ты уверен, что справишься? Даже, когда будет тяжело? Ты готов работать каждый будний день честно и не отлынивать?». И вот когда он ответил, что готов и справится, решение было принято.

Бюрократия и начало

Мой Сашка учился в начальной школе, где было всего четыре класса, после чего дети выпускались и поступали уже в другие учебные заведения. Так вот, мы решили после выпуска больше в школу не ходить. Я позвонила в среднюю школу, которая находилась недалеко от дома, и договорилась о встрече с директором. На этой встрече я рассказала, что хочу зачислить своего сына в школу и тут же перейти на семейное образование. Директор выдал мне необходимые бланки для заявлений (о зачислении и переводе на СО), я заполнила их. Договорились, что сдавать аттестацию ученик будет один раз в год (частоту экзаменов директор школы и родители выбирают произвольно), познакомилась с завучем, который решал для нас организационные вопросы, и всё. Вот мы официально на семейном образовании. После этого ещё пришлось отнести заявление в департамент образования, но оно носит чисто уведомительный характер. В департаменте мне рассказали о правах и возможностях моего сына и предложили обращаться за помощью, если возникнут какие-нибудь проблемы.

Денежная компенсация

На обучение каждого ребёнка государство тратит определённую сумму. Если ребёнок находится на семейном образовании, то школа этих денег не получает, а должны получать родители. Здесь, к сожалению, мой опыт полезным не будет. В современных законах о компенсациях написано что-то невнятное, нужно отдельно решать вопрос с департаментом. И я просто не стала этого делать. Мы простили государству деньги и сосредоточились на учёбе.

Выяснение программы

Внятных списков, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать ученик к концу года, не существует. Программы у разных учителей в разных школах тоже разные. Поэтому определиться с учителями, которые будут проводить аттестацию, следует в начале года. Ребёнок, находящийся на семейном образовании, имеет право пользоваться школьной библиотекой. Мы взяли учебники и выяснили у учителей, достаточно ли нам будет знаний из книг или нужны дополнительные источники. Таким образом, у нас появился собственный уточнённый список тем, которые нужно изучить за год.

Подготовка

Я составила календарь на учебный год. Выходные мы назначили себе на воскресенья и понедельники. Осенние и зимние каникулы совпадали со школьными, а весенние пришлось перенести, так как экзамены нужно было сдавать уже в конце апреля. Общее количество всех тем по всем предметам разделили на количество рабочих дней и получилось, что в среднем за один день нам нужно было проходить 2 новых темы. На это и ориентировались в будущем. В какие-то дни проходили больше (иногда до 8 тем), в какие-то тратили всё время только на закрепление пройденного. Кроме этого я выдала ребёнку право на три прогула — он мог отказаться от учёбы в любой день, устроив себе выходной, но не больше трёх раз за год.

Расписание

Все предметы разделили на две группы. В первую группу вошли: математика, русский язык, английский язык и технология. Это те предметы, где ученику нужно получить не только знания, но и умения. Во вторую группу попали все остальные дисциплины. Расписание для каждой группы составлялось по-разному. Первые две недели изучали только математику и только в теории. Затем я готовила практические задания по пройденному материалу на каждый день. Так же поступили с русским языком. Потом уже ребёнок сам выбирал какой предмет изучать следующим. Таким образом, получалось, что каждый день Сашке нужно было проходить теорию по какому-то предмету из второй группы и решать практические задания по предмету из первой группы. Это два больших урока в день — один теоретический, другой практический.

Процесс обучения

Берём учебник и читаем вслух, иногда читаю я, иногда он. Затем тот, кто читал, пересказывает тему своими словами так, чтобы суть прочитанного стала понятна. Если в процессе возникают дополнительные вопросы, находим ответы на них в интернете. Дальше определяем основные мысли и факты, которые следует законспектировать. Первые несколько месяцев я говорила сыну, как и что нужно записывать, потом он уже научился решать это сам. В зависимости от предмета выбирали форму конспектирования — где-то использовали тетрадь, где-то блокнот, где-то отдельные картонные карточки.

Включаем видео-урок (их в интернете много), смотрим, обсуждаем, конспектируем.

Беру вопросы из учебника (те, что в конце параграфов) или вопросы итоговых тестов. Вручаю эти вопросы ребёнку, и он сам ищет на них ответы в интернете. Затем подробно рассказывает мне всё, что узнал. Конспектирует.

Закрепление пройденного

Математика и русский язык закреплялись каждый день с помощью практических заданий. Для других предметов в конце недели я устраивала сыну небольшую контрольную. Иногда вместо контрольной просто пробегались по учебнику, останавливаясь на ключевых фактах и ещё раз проговаривали их вслух.

Репетиторы и помощники

Прибегнуть к помощи со стороны нам пришлось только в изучении английского языка. Предмет специфический, тут нужно произношение, восприятие на слух, разговор. В пятом классе это были занятия с репетитором, в шестом — посещение курсов. Кроме этого, часть обязанностей по обучению ребёнка я делегировала другим родственникам. Технологией и физкультурой с ним занимался папа, русским языком — бабушка.

Распорядок дня

Распорядок не нужен. Я работаю на фрилансе, сын на фрилансе учится, так что никаких начальников и чётких сроков у нас нет. Ребёнок просыпается без будильника, завтракает, бездельничает и сам решает, когда он готов приступить к учёбе. Конечно, все развлечения доступны ему только после того, как учебная программа дня будет выполнена. С чего начать — с теории по одним предметам или практики по другим — он тоже выбирает сам. В процессе обучения допускаются перерывы любой длительности по желанию ученика. Во время уроков можно пить чай, жевать печеньки, закидывать ноги выше головы — что угодно. Это очень здорово и, по моим наблюдениям, совсем не мешает учёбе, а только помогает.

Экзамены

За месяц до сдачи экзаменов мы просим в школе устроить нам консультации с учителями. Они занимают не больше 15 минут каждая. На консультации учитель рассказывает в какой форме будет проходить экзамен, на каких темах стоит акцентировать внимание. Оценка, которую получит ребёнок при аттестации, никоим образом не станет отражением его реальных знаний. Это уж я теперь знаю наверняка. Поэтому мой сын отправляется на экзамены с одной целью — сдать. Эти экзамены значительно сложнее, чем простое получение оценок в течение года при очном обучении, списать или построить глазки не получится. Программу нужно действительно знать. Но этого тоже не стоит совсем уж бояться. Если экзамен провален, назначается пересдача, к которой можно будет спокойно подготовиться, уже имея достаточно времени и чёткое представление о требованиях учителя.

Время и деньги

На учёбу каждый день у нас уходило по 2-3 часа. На составление расписания и практических заданий я тратила около получаса в неделю. Деньги экономятся в невероятных количествах, не смотря на оплату работы репетитора. Тетрадей, альбомов, ручек и карандашей не покупала совсем — в течение двух лет нам хватало того, что осталось не использованным в начальной школе. Пенал, портфель, сменка, рубашки, брюки, пиджаки, жилетки — всё это нам теперь не нужно, а это стоит очень больших денег. Мы же обходимся удобными джинсами и футболками. Ну и, конечно, нам не приходилось ничего сдавать на шторы, охрану, подарки учителям и все остальные радости школьной жизни.