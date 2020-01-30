Дожить до 1 февраля

Лукашенко отменил визит в Сочи, намеченный на 31 января… Госсекретарь США Майк Помпео посетит Минск 1 февраля, он прилетит в Минск из Киева, где 30-31 января встретится с В. Зеленским.

Конечно, Лукашенко нельзя назвать белым и пушистым, – но он хотя бы попытался выскочить из петли, которую на его шею надели и почти уже затянули его «новые» «друзья».

В сложившейся ситуации глава государства не спасовал, а предложил бизнес-план. Слово «диверсификация» у аграриев от зубов отскакивает, пора научиться ему и промышленной элите. Наша страна – европейский перекресток. Рассматриваем вариант из Гданьска реверсом. Пропускная способность «Дружбы» для европейского сырья в три раза выше, чем надо той же российской нефти. Вариант из портов Балтики уже обкатали – пошла норвежская нефть. Евгений Пустовой: Говорят, не зная броду не лезь в воду. Через коридор Одесса-Броды уже когда-то доставляли 11,5 миллиона тонн высококачественной санта-барбары. Друг Уго Чавес помог. И таких близких друзей у Александра Лукашенко по всему миру. Плечо готовы подставить. Главное, чтобы логистическое плечо было недорогим. Но обвести вокруг пальца того, с кем самое крепкое рукопожатие, не получится. Ведь договаривались про единый рынок товаров и услуг. А получается: и сам не гам, и другому не дам. Даже казахстанскую нефть Россия не пускает в Беларусь. В этом споре даже погода заняла сторону Беларуси: мягкая европейская зима. Впрочем, и сами из года в год учимся энергоэффективности. Нефть можно не пускать, но не туристов. Ведь Беларусь – самая рейтинговая страна для отдыха у россиян. За путешествие по ухоженным белорусским дорогам не раз агитировал даже бывший министр культуры Медынский. Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!» Евгений Пустовой: Александр Лукашенко – один из самых любимых политиков россиян, это показали недавние исследования. Правда, цифры российские социологи не назвали. Может, чтобы никого не смущать. А то, как на Рождественском турнире, счет может оказаться не в пользу Москвы. В целом россияне не вникают в калькуляцию дружбы с белорусами. Друзья и все. Просто на вентилях природного имущества российского народа руки определенных воротил. Вот и крутят. Так что фигурально в России выше, шпили Кремля или небоскребы Москва-Сити? Исторические глубины или поверхностная нажива? В общем, интеграция не двигается, но нефть пошла. Другой марки. И Беларусь продолжает держать свою марку. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема. Поэтому мы договариваемся со всеми. Мы договариваемся с американцами, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения: «Сколько надо, столько нефти поставим». Конечно, это мировая цена. Но качество там нефти лучше. Сейчас официальные российские СМИ и Telegram-каналы соревнуются в прогнозах: когда наш Президент встретится с российским коллегой. Мол, пора отмывать с интеграционного лица черное «золото».

Лукашенко был путем спецоперации втянут в контрабанду ливийской нефти через Украину, с одной стороны — Россия попробовала на него надавить, чтобы ускорить создание союзного государства, увеличив цены на нефть, а с другой стороны его уговаривал новый друг, подосланный одним из кремлевских кланов.

Лукашенко попытался принять превентивные меры, чтобы избежать обвинений в контрабанде ливийской нефти через коридор Одесса-Броды, купив нефть у Норвегии. Норвегия имеет квоту от СССР на добычу и депозитный счет СССР, куда начисляются средства от этой доли СССР в норвежской нефти. Так что, теперь Лукашенко покупает нефть от СССР через норвежских поставщиков. Не смешно?

Замарав Белорусь в контрабанде ливийской нефти через Одессу, кремлевцы попробуют разыграть эту карту против Лукашенко, надеюсь, что у них как всегда ничего не выйдет.

Суета по поводу африканских долгов, которые пока не удалось перевесить на бюджет РБ, уже началась:

(28 января) Алекперов сообщил Путину об окне возможностей после саммита с Африкой По словам главы ЛУКОЙЛа, после саммита в Сочи с его компанией в Африке хотят работать и хотят общаться Первый саммит Россия — Африка, который прошел в октябре 2019 года в Сочи, открыл для ЛУКОЙЛа уникальное окно возможностей, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава компании Вагит Алекперов. «Такого никогда не было», — сказал он, пояснив, что ЛУКОЙЛ уже вошел в три страны Западной Африки и еще четыре предлагают начать совместную работу. «Это уже не просто декларация, это реальные проекты: и в Республике Конго, и в Гане. Сейчас смотрим еще ряд стран, и в Камеруне сегодня. Нас знают, с нами хотят работать, с нами хотят общаться», — отметил Алекперов. Путин в ответ признался, что ему очень понравился настрой прибывших на форум глав африканских государств. «Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно — совместная работа», — сказал президент. По словам Алекперова, такой настрой чувствуют и в ЛУКОЙЛе, а потому саммит Россия — Африка, ставший хорошей поддержкой для российских компаний, стоило бы повторить.

За этим докладом «о развитии успешных проектов в Африке» вполне может последовать попытка шантажа Александра Григорьевича доказательствами его соучастия в контрабанде ливийской нефти. Однако, шантаж этот может больше навредить не Лукашенко, а, например, Коломойскому, как ответственному за терминал и газовый коридор Одесса-Броды и Гуцериеву, как автору «идеи» смешивания казахстанской и одесской нефти, для получения подходящего сырья для белорусских НПЗ.

Не знаю, о каком «открытом окне возможностей в Западной Африке» рассказывал Путину на срочной встрече В. Алекперов, но Лукашенко может это «окно африканских возможностей» прикрыть уже 1-го февраля.

МИД подтвердил приезд госсекретаря США Майкла Помпео в Беларусь Государственный секретарь США Майкл Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля, подтвердили Onliner в пресс-службе МИДа Беларуси.

Именно Майку Помпео Лукашенко передаст баланс РБ без вписанных туда российских долгов, поэтому не удивляйтесь обострению риторики российских СМИ в адрес Лукашенко, Белоруссии и белорусов…

Александр Григорьевич решил от греха подальше пока в Сочи не ездить…