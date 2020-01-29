Естественная смерть раковой клетки!
22:43. 29 января 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/MYKZTNFjMBA
Источник: https://youtu.be/MYKZTNFjMBA
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— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.