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Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2020

11:11. 28 января 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО)

Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В пригороде Луганска, недалеко от посёлка Металлист, обнаружен и изъят крупный «схрон» с оружием и боеприпасами.

Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

«Сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на участке местности вблизи автодороги Луганск — Счастье, примерно в 800 м от пос. Металлист в сторону села Светлое Славяносербского района, ЛНР, выявлен замаскированный „тайник“ с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками Генпрокуратуры в тайнике был обнаружен и изъят целый арсенал оружия:

«Ручной пулемёт Калашникова калибра 7,62 мм (РПК) — 1 шт.; противотанковое самозарядное ружьё системы Симонова (ПТРС) калибра 14,5 мм — 1 шт.; мины к миномёту калибра 120 мм — 37 шт.; минные взрыватели — 101 шт.; гранаты ВОГ — 93 шт.; корпус гранаты РГД-5 — 11 шт.; корпус гранаты РГ-42 — 2 шт.; корпус гранаты РГН — 1 шт.; корпус гранаты Ф-1 — 3 шт.; запалы — 9 шт. (из них УЗРГМ — 7 шт., УДЗ — 2 шт.); вышибной заряд ПГ7-ПМ — 1 шт.; патроны вышибные — 28 шт.; патроны калибра 7,62 мм — 1550 шт.; дымовая шашка — 1 шт.», — уточнили в Генпрокуратуре.

В настоящий момент по данному факту проводится дальнейшая проверка. Сотрудники Генпрокуратуры устанавливают лиц, причастных к организации «схрона».

В ведомстве уточнили, что оружие из тайника могло быть использовано для проведения и подготовки диверсий или терактов украинскими спецслужбами на территории Луганской Народной Республики.

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Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Под Луганском обнаружен крупный «схрон» с оружием и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Каратели массово бегут из подразделений на Донбассе: спасать ситуацию прибыли идеолог и капеллан (ВИДЕО)

Каратели массово бегут из подразделений на Донбассе: спасать ситуацию прибыли идеолог и капеллан (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия.

В 16.20 украинские боевики 93-й бригады из автоматических гранатометов обстреляли район н. п. Смелое, выпустив двадцать девять гранат.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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По всей видимости, в преддверии Минской встречи командование «ООС» решило активизировать обстрелы ЛНР, что ставит под сомнение обещания Зеленского по прекращению огня на Донбассе.

Невзирая на повышенное внимание со стороны Миссии ОБСЕ к мониторингу запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны, командование «ООС» приняло решение на применение средств РЭБ. Нами отмечена работа мобильной станции РЭБ «Буковель-АД» из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Причепиловка, которая глушила сигналы управления БЛА миссии ОБСЕ над подконтрольной ВСУ территорией, в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Ранее нашей разведкой отмечалась работа маневренных групп РЭБ в зоне ответственности 72-й и 59-й бригад ВСУ.

В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне карательной операции, отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние военнослужащих. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер. Кроме того, увеличилось количество случаев употребления личным составом спиртных напитков и наркотических веществ.

Так, 25 января в 72-й механизированной бригаде самовольно оставил расположение части рядовой Масленко, но, находясь под действием наркотических средств, далеко от расположения части уйти не смог. Нарядом полиции нарушитель был задержан. При проверке документов у бойца обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения.

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Кроме того, на фоне низкого уровня морально-психологического состояния отмечаются случаи дезертирства в 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Так, по информации нашего источника, 24 января в районе населенного пункта Муратово командир противотанкового взвода механизированного батальона 93-й бригады младший лейтенант Таран, самовольно покинул расположение части со штатным оружием АК-74. От сослуживцев стало известно, что 23 января он выражал недовольство в отношении командира бригады Брыжинского, который незаконно лишил его дополнительных выплат за выполнение задач на переднем крае.

На следующий день последовали примеру своего командира взвода двое солдат данного подразделения — рядовые Онипко и Чертковый, которые также покинули расположение части.

Силами военной службы правопорядка организованы поисково-розыскные мероприятия. Проводятся мероприятия по выяснению причин массового оставления части личным составом. Разосланы ориентировки в отделы полиции г. Лисичанска об организации поимки вооруженного преступника.

С целью оценки морально-психологического состояния и оказания психологической помощи военнослужащим в подразделения 93-й бригады ВСУ прибыла и приступила к работе группа внутренних коммуникаций штаба «ООС», в состав которой входит идеолог, военный капеллан и военный психолог.

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Важно! Третьи сутки окраина Донецка под огнём ВСУ


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Трейлер документального фильма “Лица войны”


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