Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2020

В пригороде Луганска, недалеко от посёлка Металлист, обнаружен и изъят крупный «схрон» с оружием и боеприпасами.

Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

«Сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на участке местности вблизи автодороги Луганск — Счастье, примерно в 800 м от пос. Металлист в сторону села Светлое Славяносербского района, ЛНР, выявлен замаскированный „тайник“ с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками Генпрокуратуры в тайнике был обнаружен и изъят целый арсенал оружия:

«Ручной пулемёт Калашникова калибра 7,62 мм (РПК) — 1 шт.; противотанковое самозарядное ружьё системы Симонова (ПТРС) калибра 14,5 мм — 1 шт.; мины к миномёту калибра 120 мм — 37 шт.; минные взрыватели — 101 шт.; гранаты ВОГ — 93 шт.; корпус гранаты РГД-5 — 11 шт.; корпус гранаты РГ-42 — 2 шт.; корпус гранаты РГН — 1 шт.; корпус гранаты Ф-1 — 3 шт.; запалы — 9 шт. (из них УЗРГМ — 7 шт., УДЗ — 2 шт.); вышибной заряд ПГ7-ПМ — 1 шт.; патроны вышибные — 28 шт.; патроны калибра 7,62 мм — 1550 шт.; дымовая шашка — 1 шт.», — уточнили в Генпрокуратуре.

В настоящий момент по данному факту проводится дальнейшая проверка. Сотрудники Генпрокуратуры устанавливают лиц, причастных к организации «схрона».

В ведомстве уточнили, что оружие из тайника могло быть использовано для проведения и подготовки диверсий или терактов украинскими спецслужбами на территории Луганской Народной Республики.

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