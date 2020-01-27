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Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2020

10:45. 27 января 2020 319 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 27 января 2020

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Зеленский обратился к украинцам после потерь на фронте

Зеленский обратился к украинцам после потерь на фронте | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», за минувшие двое суток украинские оккупанты понесли потери на Донбассе, в том числе был уничтожен опытный каратель.

Это не прошло мимо Владимира Зеленского, который обратился к украинцам посредством социальных сетей.

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших парней. Один во время обстрела, второй — подорвался.

Это означает, что война продолжается. И что ещё большие усилия нужно прикладывать, чтобы завершить её.

В этом году уже одиннадцать военнослужащих погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла стороной страшная потеря близкого человека.

Вечная память».

Ну, а живущие по другую сторону линии разграничения для Зеленского, по всей видимости, по-прежнему «мрази».

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Каратели понесли потери в неравном «бою»: сводка ЛНР

Каратели понесли потери в неравном «бою»: сводка ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

Невзирая на повышенное внимание со стороны СММ ОБСЕ к мониторингу запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны, командование «ООС» приняло решение на работы средств РЭБ.

Нами отмечена работа манёвренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, в зоне ответственности 72-й и 59-й бригад ВСУ.

Наблюдатели ОБСЕ заявляют в официальных отчётах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией, в районах населенных пунктов Попасная и Троицкое.

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В связи со снижением уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, ростом числа неуставных взаимоотношений, повальной коррупцией, многочисленными случаями хищений военного имущества в зоне «ООС» отмечено увеличение количества проверок комиссиями вышестоящих штабов, что, естественно, лишь затрудняет процесс боевой подготовки и выполнения задач частей и подразделений в зоне «ООС».

Так, на этой неделе в подразделениях 46-й бригады ВСУ работала комиссия Главной инспекции Министерства обороны Украины, которую затем сменила комиссия штаба ОТГ «Север». Неделю назад подобный график работы этих комиссий наблюдался в 59-й бригаде ВСУ.

Работа еще одной комиссии — группы военно-гражданского сотрудничества штаба «ООС» отмечалась 23 января в 93-й омбр, с 19 по 22 января в 58-й омпбр, 17 января в 46-й одшбр и 10 января в подразделениях 59-й омпбр.

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Несмотря на обилие различного рода проверок, ситуация в подразделениях украинских карателей лишь ухудшается.

Нам продолжает поступать информация о случаях самовольного оставления части военнослужащими ВСУ. Случаи СОЧ распространены не только среди рядовых военнослужащих, но и среди офицерского состава ВСУ.

Так, 25 января во время распития спиртных напитков между офицерами 11-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ произошёл конфликт.

По словам очевидцев, командир роты капитан Самойленко избил командира батальона за оскорбления в свой адрес, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На сегодняшний день военнослужащий так и не вышел на службу, расследование по данному факту не проводится, доклад в вышестоящий штаб не поступал.

За прошедшую неделю это уже третий факт самовольного оставления части военнослужащими данного соединения.

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Пользуясь договорённостями о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование своих позиций, в ходе чего нередко возникают небоевые потери.

За прошедшие сутки, по данным нашего источника, при выполнении инженерных работ в районе населенного пункта Катериновка подорвался на собственной мине военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ, в результате чего получил минно-взрывную травму и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк.

Данную небоевую потерю командование бригады представило в вышестоящий штаб как полученную в результате обстрела.

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На Донбассе уничтожен опытный каратель (ФОТО)

На Донбассе уничтожен опытный каратель (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба.

О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«На фронте героически погиб командир отделения, Антон Хоба, 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

На войну Хоба пошел добровольно в 2014 году, принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

Читайте также: Донбасс: Оккупанты сообщают о потерях

На Донбассе уничтожен опытный каратель (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: Оккупанты сообщают о потерях

Донбасс: Оккупанты сообщают о потерях | Русская весна

На Донбассе двое украинских оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в штабе «ООС».

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму», — сказано в сообщении.

Еще один каратель погиб и один был ранен «в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве».

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