Как сообщала «Русская Весна», за минувшие двое суток украинские оккупанты понесли потери на Донбассе, в том числе был уничтожен опытный каратель.

Это не прошло мимо Владимира Зеленского, который обратился к украинцам посредством социальных сетей.

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших парней. Один во время обстрела, второй — подорвался.

Это означает, что война продолжается. И что ещё большие усилия нужно прикладывать, чтобы завершить её.

В этом году уже одиннадцать военнослужащих погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла стороной страшная потеря близкого человека.

Вечная память».

Ну, а живущие по другую сторону линии разграничения для Зеленского, по всей видимости, по-прежнему «мрази».

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