Guy Sweens – Enlightenment

Источник: https://youtu.be/7sIwRkDMnwg
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Человек обладает свободой воли, несмотря на участь, уготованную ему Провидением, — точно так же, как домашнее животное живёт своими инстинктами, даже когда служит человеку.
— Виктор Франкл
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