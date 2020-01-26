В Таджикистане оркестр армии России дал концерт под окнами последнего защитника блокадного Ленинграда (ФОТО)

В преддверии 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады военнослужащие 201-й Гатчинской Российской военной базы, юнармейцы, председатель совета ветеранов и настоятель храма военной базы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Олега Дмитриевича Соболева, единственного на сегодняшний день защитника блокадного Ленинграда, проживающего в Республике Таджикистан. О нём мы недавно писали в материале: «Суждено дойти до Берлина!» — страшная и героическая история одного солдата.

Подробности «Русской Весне» рассказали в отделении связи с общественностью 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Гости навестили ветерана дома, вручили цветы и подарки. Олег Дмитриевич с супругой радушно приняли гостей, угостили чаем и поблагодарили за внимание. Ветеран рассказал о своей жизни во время войны и в послевоенное время, зачитал стихотворения собственного сочинения и показал фотографии военных лет.

Завершилось поздравление выступлением оркестра 201-й военной базы, который сыграл композиции военных лет под окнами Олега Дмитриевича. Поприветствовать ветерана, также собрались жители близлежащих домов. Когда Олег Дмитриевич подошёл к окну, чтобы послушать выступление, все собравшиеся на улице встретили его аплодисментами.

Военнослужащие исполнили такие композиции как: «Прощание Славянки», «Смуглянка», «Триумф победителей» и «День Победы», за что ветеран выразил им благодарность.

Справка

Олег Дмитриевич родился 3 апреля 1924 года в городе Петергоф (Петергофский район города Ленинграда). Там окончил 9 классов средней школы. Активно занимался спортом и в 1939 году стал рекордсменом Ленинграда по прыжкам в длину среди мальчиков 14–15 лет.

Когда началась война, он в 17 лет добровольцем вступил в 78-й истребительный батальон войск НКВД Ленинградской области, почти сразу после нападения гитлеровской Германии на СССР. А в сентябре 1941 года с батальоном, который потерял 80 человек, участвовал в бою под Стрельной.

Затем их батальон был отведён в Петергоф и далее в Ораниенбаум — центр Ораниенбаумского «пятачка».

С мая 1942 года он стал миномётчиком 50-й Отдельной стрелковой бригады морской пехоты. Зимой 1944 года Ленинградский фронт перешёл в наступление, с этих пор его дальнейшая служба проходила в разных воинских частях, в том числе в 125-й стрелковой Красносельской Краснознамённой дивизии, затем в 183-м Отдельном истребительном противотанковом дивизионе. Был телефонистом, артиллеристом, радистом. Дошёл до Берлина и Праги, где и закончил войну в звании гвардии старшего сержанта.

68 лет Олег Соболев проработал в различных средствах массовой информации Таджикистана, 54 года из которых отдал работе в Национальном информационном агентстве Таджикистана «Ховар» при правительстве РТ. На сегодняшний день он единственный живой ветеран обороны Ленинграда в Таджикистане.

Читайте также: Чудовищный вирус ускорил своё распространение, — глава КНР