Обуреваемые реваншем

Очередная годовщина Второго раздела Речи Посполитой. Как-то странно, что об этой дате никто не вспоминает, хотя и надо бы… А то всё доносятся стенания из Варшавы: мол, Красная армия то ленилась явиться на помощь Армии Крайовой в дни восстания, то не спешила освобождать узников Освенцима…

Состоявшийся 23 января 1793 года Второй раздел Речи Посполитой стал результатом полнейшего упадка польской государственности, хотя парой столетий ранее эта страна метила в гегемоны Восточной Европы. И даже Россия, в которой разразился династический кризис, повлекший за собой гражданскую войну в виде Смутного времени и Семибоярщины, в те годы имела все шансы стать огромной восточной окраиной польской империи. Но к превеликому нашему счастью, русское общество нашло в себе здоровые силы и оказалось способным дать отпор претендовавшим на русский престол польским королям…

Речь Посполитая тогда проиграла, но не смирилась. Однако, как ни пыталась она отыграться в XVII столетии, проигрывала набирающей силу России всё больше и больше. В царствование Петра I Польша уже не представляла собой ничего значительного в военно-политическом плане, хотя её культурное влияние на Россию оставалось огромным: многие представители старого боярства владели польским языком, а среди знатных красавиц варшавские моды хоть и потеснились парижскими, но все равно высоко ценились.

Разделы Польши нельзя назвать однозначным благом или злом для России: с одной стороны, возвращались западные владения первых Рюриковичей, да и православный люд получил надежную защиту от панов и ксендзов. Однако нельзя забывать, что безбожный ХХ век стал родным внуком просвещенного XVIII столетия: антицерковная политика Петра I и Екатерины II привела к тому, что русское православное монашество численности допетровских времен достигло всего полтора десятилетия тому назад, в нынешнем, ХХI веке! А на момент восстания декабристов в 1825 году численность католического духовенства в России была вполне сопоставимой с численностью духовенства православного! Думаю, вполне понятно, каким оно было по своему национальному составу.

Но важно не только это, а еще и то, что оно активно участвовало в формировании русской национальной элиты: известно, что созданный польскими монахами иезуитский коллегиум в Петербурге давал очень качественное образование, и родители Пушкина хотели определить будущего национального гения именно туда. И только открытие Царскосельского лицея оказалось в данном случае настоящим чудом…

В Варшаве прекрасно понимали, что силой оружия одолеть Россию нельзя, но можно сделать ставку на «мягкую силу»: Украина и Белоруссия по своей сущности являются польскими реваншистскими проектами, направленными на раскол русской общности. И когда живущие в Донецке слышат доносящуюся с западных окраин стрельбу, то должны понимать: это Речь Посполитая руками взращенных ею манкуртов пытается снова взять реванш над Русью. И расслабляться русским людям рано…

Дмитриевский Александр Владимирович (р. 1974) — историк, публицист, ветеран русского движения Донбасса. Постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии

Источник: https://nstarikov.ru/oburevaemye-revanshem-112603