1975. Томас Тэйлор Хаммонд в Волгограде

... просто фотографии любопытствующего туриста...ТомасТэйлорХаммонд (1920-1993) был ...Статья иллюстрировалась "украинским циклом" снимков Хаммонда - Киев, Одесса, Львов, Черновцы...содержащая многочисленные его фотографии.Хаммонд большое внимание уделял ...
На площади Революции Торговля мороженым Улица Горького Улица Чайковского Вход на рынок На Птичьем рынке Касса ипподрома Без подписи Вид на Свердловскую площадь и Театральный проезд Большой театр Гостиница «Националь» Гостиница «Украина» Вид на Москву из ...
01. Витрина магазина 02. У витрины магазина 05. Чтение газет. 12 марта 06. Снегоуборочная машина 08. Вид из гостиничного номера 09. Царь-пушка с Успенским собором 11. Экскурсионная группа за пределами МГУ 13. Электричка ЭР1 близ Белорусского вокзала (дом ...
Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.
Мои земляки и мой родной город!Все русские лица.