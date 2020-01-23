Во Франции свобода слова с некоторых пор является преступлением

Согласно либероидному рейтингу „Репортёров без границ” ( точнее было бы их назвать „репортёрами без тормозов”, имея в виду нравственные, либо просто:„Репортёры без совести” ) Россия среди 180 стран считается одной из самых несвободных: 149 место . А вот по их же мнению Франция – замечательно демократическая страна, где свобода слова соблюдается почти неукоснительно. И место страны в том рейтинге – почётное 32-е. Но это пропагандистская либероидная версия. А на практике? А на практике публичное сомнение в цифрах т.н. холокоста – тюрьма. Скажем, сегодня годичный тюремный срок отбывает француз Ален Сораль – жидам не понравилось, что Сораль не считает их избранными. ( О Сорале мы писали в 2015 году. ) Высказался против засилья мигрантов в стране? Штраф или тюрьма. В Германии, кстати, та же ситуация со „свободой” слова. И получается, что граждане Европы свободны высказывать лишь то, что по понятиям. Криминально-либеральным. Во всём остальном свобода слова там – очередная либероидная фикция .



Французский интеллектуал Рено Камю получил 2 месяца условного тюремного заключения за высказывание о том, что массовая иммиграция в Европу представляет собой «вторжение».

Камю избежит тюрьмы, только если заплатит 1800 евро двум ”антирасистским» организациям, SOS Racisme и LICRA (Международная лига против расизма и антисемитизма), сообщает издание summit.news.

Автору книги «Le Grand Remplacement“ («Великое замещение») было предъявлено обвинение в «публичном подстрекательстве к ненависти или насилию на почве происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии».

Причиной судебного разбирательства стало выступление писателя в ноябре 2017 года в Коломби-Ле-де-Эглиз перед Национальным Советом Европейского сопротивления, в котором Камю заявил: “иммиграция стала вторжением”.

Основные тезисы речи Рено Камю сводятся к следующему:

«Великое Замещение — это не теория, это всего лишь синтагма, простое обозначение, такое, как Столетняя война, как Французская революция. Это — обозначение современного исторического периода и самого значительного его феномена. Можно назвать этот феномен другими словами, можно подобрать много синонимов: массовая иммиграция, миграционный потоп, смена народа и цивилизации, исламизация, африканизация… Менее сдержанно можно это назвать — я заимствовал этот термин у Эме Сезера (Aimé Césaire), который упоминал его в другом контексте — геноцидом посредством замены».

«Да, это просто: был народ и вдруг, почти одним махом, за одно поколение, на его месте появляется другой…»

«Великое Замещение — это смена народа, которая стала возможной благодаря «Великой Декультуризации» — это самый значительный феномен французской истории за последние века, а может быть, и за всю историю Франции».

«Что такое Великое Замещение? Простой факт, что на определенной территории жил народ, обыкновенный народ, хорошо утрясенный веками, объединенный чувством принадлежности к этой земле, к своей культуре, своей манере жить и долгой совместно прожитой истории… И вдруг, почти за одно поколение, на той же территории оказываются два народа, а может, и больше, и они делят между собой эту территорию, более или менее мирно, точнее, совсем уже не мирно».

«Можно сказать, что в современной политической ситуации Франции — скорее, исторической ситуации — существует четыре протагониста:

1. «Замененные», которые сопротивляются этому (remplacés récalcitrants) — как вы, как я, как все эти люди, которых можно назвать «автохтонами», которые не хотят быть колонизированными.

2. «Замененные», примирившиеся с этим, или махнувшие рукой, или не видящие в этом проблемы (remplacés consentants).

3. «Заменисты», если можно так сказать («remplacistes») — это те, кто организует замещение коренного народа, то есть власти предержащие — и левые, и правые политики.

4. И, наконец, «Заменяющие» (remplaçants) — новые или будущие хозяева, которых у нас называют «шансом для Франции», а также словом sensible («чувствительный») — все потому, что они населяют quartiers sensibles (арабские кварталы, эвфемистически названные «чувствительными»).

На самом деле вторую и третью группу нужно рассматривать вместе, они идут в одном направлении и кончат тем, что будут проглочены четвертой. Таким образом, фактически есть только две группы: те, кто хочет нас завоевать, и те, кто этому сопротивляется».

«Европа сегодня в сто раз сильнее колонизирована Африкой, гораздо серьезнее, гораздо глубже (ибо демографически), чем она сама когда-то колонизовала Африку. То, что происходит на наших глазах — колонизация Севера Югом — не идет ни в какое сравнение с той колонизацией Юга Севером. Это демографическая колонизация, она неминуемо приведет к концу нашей цивилизации».

В своей речи Камю также призвал к «национальному консенсусу сопротивления“, чтобы противостоять исламизации в «борьбе за спасение нашей общей цивилизации, кельтской, славянской, германской, греко-латинской, иудео-христианской.”

Часть речи Камю, которая особенно привлекла внимание судей, касалась «замены европейских народов».

Камю говорил, что массовая иммиграция — это подмена, тенденция подменять все своим эмулятором, нормализованным, стандартизированным, взаимозаменяемым: оригинал — копией, подлинное — имитацией, истинное — ложью, матерей — суррогатными матерями, культуру -свободным временем и развлечениями”.

Франция страдает от исламских террористических атак на такой рутинной основе, что это уже даже не является важной новостью больше. Многие из этих террористов радикализированы мечетями, которые избегают любого полицейского контроля, но Камю должен быть наказан за свое преступление — мнение и взгляды.

Свобода слова теперь является преступлением во Франции.

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