Те же лица, вид сбоку, Вышибание коммуналки, Геббельс отдыхает // Галопом по Европам #141

В этом выпуске:

- Международное агентство Мудис проанализировало политические изменения в России и пришло к выводу, что их не произошло;

- Агентство политических и экономических коммуникаций тем временем заявило о худшем за последние 3 года уровне эффективности управления регионами;

- Коммерсант выяснил о планах властей передать коллекторам право на сбор долгов за ЖКХ;

- Половина россиян назвала залогом успеха в жизни везение и личные связи;

- На развитие Курил в 2020-м направят почти 7,5 миллиардов рублей;

- В России продолжается серия мастер-классов по разгону демонстраций;

- СНН публикует статистику по состоянию глобальной экономики;

- Генпрокуратура Бразилии предъявила обвинения корреспонденту Гардиан Гринвальду;

- В Бразилии, со скандалом ушел в отставку министр культуры Алвим, после того, как практически дословно процитировал в твиттере Геббельса;

- В Греции впервые президентом станет женщина;

- Северная Корея сняла с себя все обязательства по ядерному сдерживанию.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZqi0lL4tSQ