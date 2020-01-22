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Те же лица, вид сбоку, Вышибание коммуналки, Геббельс отдыхает // Галопом по Европам #141

22:47. 22 января 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Международное агентство Мудис проанализировало политические изменения в России и пришло к выводу, что их не произошло;
- Агентство политических и экономических коммуникаций тем временем заявило о худшем за последние 3 года уровне эффективности управления регионами;
- Коммерсант выяснил о планах властей передать коллекторам право на сбор долгов за ЖКХ;
- Половина россиян назвала залогом успеха в жизни везение и личные связи;
- На развитие Курил в 2020-м направят почти 7,5 миллиардов рублей;
- В России продолжается серия мастер-классов по разгону демонстраций;
- СНН публикует статистику по состоянию глобальной экономики;
- Генпрокуратура Бразилии предъявила обвинения корреспонденту Гардиан Гринвальду;
- В Бразилии, со скандалом ушел в отставку министр культуры Алвим, после того, как практически дословно процитировал в твиттере Геббельса;
- В Греции впервые президентом станет женщина;
- Северная Корея сняла с себя все обязательства по ядерному сдерживанию.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZqi0lL4tSQ

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