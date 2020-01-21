Смысл Конституционной реформы Путина

Предложенная Владимиром Путиным конституционная реформа направлена на создание систем сдержек и противовесов, которая не позволит будущим президентам РФ резко менять политический курс страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный российский писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Владимир Владимирович прекрасно помнит, что один человек, став главой государства, используя те функции и полномочия, которые сегодня есть у президента России, может очень сильно развернуть государственный корабль.

Путин измени очень многое из того, что сделал Ельцин. Так вот, сегодня Владимир Владимирович не хочет, чтобы кто-нибудь, придя ему на смену, так же изменил всё то, ради чего он долгие годы работал, старался, отдавал всего себя.

Поэтому создаётся система сдержек и противовесов, которая должна в некотором смысле построить, в хорошем смысле, китайскую систему.

Это значит, руководители государства отходят немножечко в сторонку, но не исключаются из политического процесса. И для того, чтобы новый, молодой, горячий, может быть, не очень молодой и не очень горячий, руководитель, не мог развернуть политический корабль, благодаря своему единоличному решению, немножечко перераспределяются полномочия в рамках Конституции.

Это основной принцип, который положен в ту конституционную реформу, которую предложил президент», – отметил эксперт.

Николай Стариков считает, что необходимо также внести в Конституцию изменения, запрещающие отдавать российские территории кому бы то ни было.

«Также я считаю, что необходимо ввести в нашу Конституцию запрет на передачу российской территории кому бы то ни было. Но этот запрет должен быть написан так, чтобы воссоединение, увеличение нашей территории, могло происходить.

А вот её уменьшение уже было невозможно, чтобы Конституция закрывала этот путь раз и навсегда. Чтобы потом не было дискуссий: «А, может быть, это отдадим». Всё, в Конституции записано, что никому ничего нельзя отдавать», – добавил писатель.

Источник: https://nstarikov.ru/smysl-konstitucionnoj-reformy-putina-112530