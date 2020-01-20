Новый генеральный прокурор РФ
13:55. 20 января 2020 386 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Новый Генеральным прокурором РФ станет пока еще действующий заместитель Бастрыкина в Следственном Комитете Игорь Краснов.
Демшиза уже бурлит, так как Краснов в период своей работы в Следкоме занимался расследованиями: против Навального и ФБК, убийством Немцова, хищениями на космодроме "Восточный", гибелью связанных с Ходорковским журналистов в ЦАР и так далее. Явно не рукопожатная фигура, что уже вылилось в достаточно забавную истерику в Фейсбуке и Твиттере на тему того, что Краснов "покрывает Пригожина", "не расследует убийство Немцова" и "преследует Навального". Ужас!
Куда со своего поста уйдет Чайка, пока неясно. В официальных заявлениях говорится "в связи с переходом на другую работу".
Шутки за 300 про сына Чайки оставлю для комментаторов.
PS. Ожидается, что сегодня будут названы и члены нового кабинета министров и тогда станет понятно, что именно придет на смену правительству Медведева.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5581897.html
Поживём – посмотрим… Цыплят по осени считают…
А у нас тоже назначения,без заморочек, а сразу:Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.
А может и не зря голодали 30 лет под козлодойского сапога?
Пгивет ЕВРО-либероидам, жидоидам,г,о,в.н-оядцев,и НАТО-б,л,я.д-ов !
Здравствуй Русский “Феникс” !
Там ,далеко за Дуная ,люди веками жили и засыпали с глазами на Восток !
Посвещава се на братския руски народ
http://patrioti.net/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F/
ИВАН ВАЗОВ
написано после освобождение Болгарии от турок в лето 1878,благодаря России !
Руский цар е на земята най-велик,
над всички пръв,
русците са наши братя,
наша плът и наша кръв.
Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота!
Руска сила, руска воля,
руска кръв и руский пот
ще избавят от неволя
наший падналий народ.
Бог поддържа крепка мишца
и ръка спасителна;
той е вложил ней в десница
сабя отмъстителна.
Нам Русия е надежда,
руский цар е наший спас –
никой друг не ни поглежда,
не помисля зарад нас.
Немци, френци, англичани
наши са враждебници,
дружни с нашите тирани,
с нашите изедници.
Спекуланти са омразни –
интерес им покажи,
че да виж дела проказни
и чифутски в тях лъжи.
Род и вяра е идея
за Русия най-света;
нейний подвиг е за нея –
благородна й целта.
Със Русия днес съгласни
да застанем брат до брат
и да станем сопричастни
в този неин подвиг свят.
Долу всички спекуланти,
да сломи се техний рог;
да смирят ся интриганти,
да живее руский бог!
смотриш на етого богатыря , и сразу мысль в голове:
“НА КОКОМ НИБУДЬ ПРАЗНИКЕ на РУСИ , ,когда все за столом, , неУЖЕ ЛИ трудно ему в тарелку подсыпать порошок из Солзбъри хайли -likely ,по староЙ англо-ционской привычке ,и ,,,,прощай Григорий,.Грицко любимый !!”
А если сериозно, есть ли порядки и правила для сохранение жызни важных людей на Руси от отровители ,инфаркто-дарители с царских времен,ведь у ИВАНА-4 Васильевича и его сын установили Pb-олово в крови в 30 раз сверх нормы- мама не горюй ,перестаралися пираты из Англо-халифата на острове кралалица Ализабед 2