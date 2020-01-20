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Новый генеральный прокурор РФ

13:55. 20 января 2020 386 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Новый Генеральным прокурором РФ станет пока еще действующий заместитель Бастрыкина в Следственном Комитете Игорь Краснов.
Демшиза уже бурлит, так как Краснов в период своей работы в Следкоме занимался расследованиями: против Навального и ФБК, убийством Немцова, хищениями на космодроме "Восточный", гибелью связанных с Ходорковским журналистов в ЦАР и так далее. Явно не рукопожатная фигура, что уже вылилось в достаточно забавную истерику в Фейсбуке и Твиттере на тему того, что Краснов "покрывает Пригожина", "не расследует убийство Немцова" и "преследует Навального". Ужас!

Куда со своего поста уйдет Чайка, пока неясно. В официальных заявлениях говорится "в связи с переходом на другую работу".
Шутки за 300 про сына Чайки оставлю для комментаторов.

PS. Ожидается, что сегодня будут названы и члены нового кабинета министров и тогда станет понятно, что именно придет на смену правительству Медведева.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5581897.html

Метки: краснов, прокуратура, Чайка

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 24604 21424
    Вячеслав 20 января 2020 в 15:40

    Поживём – посмотрим… Цыплят по осени считают…

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    3
  • 5933 4527
    марина 20 января 2020 в 15:42

    А у нас тоже назначения,без заморочек, а сразу:Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

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    1
  • 998 890
    georgi tarabov 20 января 2020 в 15:50

    А может и не зря голодали 30 лет под козлодойского сапога?
    Пгивет ЕВРО-либероидам, жидоидам,г,о,в.н-оядцев,и НАТО-б,л,я.д-ов !
    Здравствуй Русский “Феникс” !
    Там ,далеко за Дуная ,люди веками жили и засыпали с глазами на Восток !

    Посвещава се на братския руски народ

    http://patrioti.net/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F/

    ИВАН ВАЗОВ

    написано после освобождение Болгарии от турок в лето 1878,благодаря России !

    Руский цар е на земята най-велик,
    над всички пръв,
    русците са наши братя,
    наша плът и наша кръв.

    Кат Русия няма втора
    тъй могъща на света;
    тя е нашата подпора,
    тя е нашта висота!

    Руска сила, руска воля,
    руска кръв и руский пот
    ще избавят от неволя
    наший падналий народ.

    Бог поддържа крепка мишца
    и ръка спасителна;
    той е вложил ней в десница
    сабя отмъстителна.

    Нам Русия е надежда,
    руский цар е наший спас –
    никой друг не ни поглежда,
    не помисля зарад нас.
    Немци, френци, англичани
    наши са враждебници,
    дружни с нашите тирани,
    с нашите изедници.

    Спекуланти са омразни –
    интерес им покажи,
    че да виж дела проказни
    и чифутски в тях лъжи.

    Род и вяра е идея
    за Русия най-света;
    нейний подвиг е за нея –
    благородна й целта.

    Със Русия днес съгласни
    да застанем брат до брат
    и да станем сопричастни
    в този неин подвиг свят.

    Долу всички спекуланти,
    да сломи се техний рог;
    да смирят ся интриганти,
    да живее руский бог!

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  • 998 890
    georgi tarabov 20 января 2020 в 17:24

    смотриш на етого богатыря , и сразу мысль в голове:

    “НА КОКОМ НИБУДЬ ПРАЗНИКЕ на РУСИ , ,когда все за столом, , неУЖЕ ЛИ трудно ему в тарелку подсыпать порошок из Солзбъри хайли -likely ,по староЙ англо-ционской привычке ,и ,,,,прощай Григорий,.Грицко любимый !!”

    А если сериозно, есть ли порядки и правила для сохранение жызни важных людей на Руси от отровители ,инфаркто-дарители с царских времен,ведь у ИВАНА-4 Васильевича и его сын установили Pb-олово в крови в 30 раз сверх нормы- мама не горюй ,перестаралися пираты из Англо-халифата на острове кралалица Ализабед 2

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