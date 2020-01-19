Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2020
- 13:58 Пьяные «всушники» устроили пожар, сгорело имущество на миллионы гривен: сводка с Донбасса.
- 10:46 Крещенский вечер в прифронтовом поселке.
- 05:30 «Русский до смерти»: Как оккупированная часть Донбасса реагирует на отмену русского языка в школах (ВИДЕО).
- 03:00 200 тонн «оружия массового поражения» и сотни выведенных из строя карателей: сводка ЛНР.
Пьяные «всушники» устроили пожар, сгорело имущество на миллионы гривен: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Рината Айгистова.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 4 раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении боевики Кащенко из 58-й бригады вели огонь из стрелкового оружия по району поселка шахты им. Гагарина г. Горловки.
На донецком направлении боевики 92-й бригады Кокорева и 28-й бригады Марченко обстреляли из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия районы н. п. Старомихайловка и Ясиноватая.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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По имеющейся у нас информации, преступное военное руководство, с молчаливого согласия Зеленского, не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на Донбассе с целью получения поддержки европейского сообщества.
В связи с этим мы ожидаем активизацию провокационных обстрелов со стороны украинских бандформирований вдоль всей линии соприкосновения в период с 20 по 24 января во время запланированной поездки украинской делегации под руководством министра обороны Украины Загороднюка в Брюссель (Бельгия) для участия в совместном заседании комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны в Европе.
Подобными действиями украинская сторона ставит под угрозу все действующие договорённости, достигнутые в ходе продолжительных дипломатических переговоров.
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В преддверии работы комиссии генеральной прокуратуры Украины в Штабе оккупационных сил по факту сокрытия потерь Кравченко приказал придать огласке ранее скрытые потери.
В результате безграмотной и неорганизованной работы пресс-службы штаба «ООС» нерадивые пропагандисты опубликовали потери за сутки, куда вошли раненые за всю прошедшую неделю в количестве восьми человек.
Как мы сообщали ранее, потери оккупантов за неделю составили девять боевиков погибшими и двенадцать ранеными, при этом штаб «ООС» до вчерашнего дня продолжал настаивать на двух погибших и двух раненых.
Хочется отметить, что по-прежнему остаётся сокрытым факт ранения двоих и гибели одного боевика 10-й бригады в ходе разминирования местности в районе н. п. Павлополь.
Кроме того, по последним данным, боевики 56-й бригады в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в незаконно занимаемом ими двухэтажном домостроении, из которого каратели выселили ранее мирных жителей и организовали себе общежитие.
В результате пожара получили ожоги различной степени тяжести двое боевиков — солдаты Онищенко и Кругляк, также уничтожено военное имущество на сумму более 6 млн гривен, в том числе вещевое имущество, бронежилеты, один тепловизор, три радиостанции, а также поврежден комплекс «Стугна-П», который горе-боевики успели вытащить из горящего дома до приезда пожарных.
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Крещенский вечер в прифронтовом поселке
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«Русский до смерти»: Как оккупированная часть Донбасса реагирует на отмену русского языка в школах (ВИДЕО)
Как сообщалось, в минувший четверг, 16 января, Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о среднем образовании, за который проголосовали 327 народных депутатов.
Законопроект был принят во втором чтении в украинском парламенте. Согласно этому документу, зачисление детей в начальную школу будет производиться без каких-либо вступительных конкурсов. Само заведение должно быть доступным территориально для будущих школьников независимо от их социального статуса или места рождения.
Кроме того, дети, которые пребывают на длительном стационарном лечении, будут иметь право обучаться на месте, то есть в тех медучреждениях, где они находятся. Если же родители или сам ученик решат, что им больше подходит индивидуальное обучение, то для этого необходимо писать специальное заявление, после чего создаётся индивидуальный учебный план, который педагоги, родители и ученик будут писать вместе, а утверждать будут педсовет и директор.
Но один из наиболее резонансных его пунктов — это вопрос языка, на котором это образование будет осуществляться в дальнейшем. Так, во всех школах уже с пятого класса не менее 80% предметов будут преподаваться на украинском.
«По сути, речь идёт о ликвидации русскоязычных школ. Мы сегодня в русскоязычном регионе на Донбассе — в Краматорске. Решили спросить у людей, как они относятся к такому решению Рады и почему», — рассказал журналист киевского издания Klymenko Time.
Одни участники опроса поддержали данный законопроект, другие высказались против.
«В принципе живём в Украине, почему бы нет?» — сказала юная девушка, гуляющая вместе с молодым человек по центральной площади Краматорска.
Юноша же сказал, что «для западной части Украины — это нормально, а для Донецкой и Луганской области будут трудности».
«Потому что большинство на русском разговаривают… Дети как бы идут в украинские классы, у меня сестра в украинском учится. Но всё равно дома разговаривает на русском, — поделился он. — Тут менталитет такой».
Одна женщина высказалась за то, что «это и должно быть так, если обучение везде на украинском и в институтах, и в школах». У другой ребёнок учится в украинском классе и «это не проблема, если изначально пошёл в украинский класс». Но при этом добавила: «Хотя мы русскоязычные люди в семье».
У более старшего поколения, как отметила одна из местных жительниц, есть большие трудности с переходом на украинский язык.
«Я в своё время… Русский класс был украинский, нас соединяли и нам было очень тяжело переходить, понимать эту терминологию. С украинского на русский — мы всё время путались… Поэтому, если изначально это… Но всё равно тяжеловато, как бы, для нашего региона сразу и резко», — рассказала женщина.
Ещё один молодой мужчина поддержал переход на украинский язык, как и тот, что постарше. И только одна женщина задалась вопросом: «Почему так хотят, кому это так надо?».
«Пусть и тот, и тот, как в советское время! И украинский мы изучали, и русский был», — сказала она.
Большинство из опрошенных жителей Донбасса высказались всё же за свободный выбор — говорить им на русском или украинском. «Надо выполнять Конституцию», — как сказал один краматорчанин.
«Я живу в районе, где преобладает русскоязычное население. Сам говорю на русском языке с рождения. И пока не умру — буду разговаривать принципиально только на русском. Надо выполнять Конституцию. Не мною она написана, но если в Конституции — в первом документе государства — написано, чётко написано за русский язык, то надо, чтобы он был реализован на территории Украины», — сказал он.
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200 тонн «оружия массового поражения» и сотни выведенных из строя карателей: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирных жителей.
Так, в зоне ответственности 93 бригады ВСУ зафиксирована одна боевая машина пехоты в районе н. п. Старый Айдар. Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.
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Украинское командование, несмотря на взятые обязательства, продолжает нарушать Минские соглашения.
Вчера украинские боевики из 93-й бригады в очередной раз, в нарушение Минских договоренностей, пытались осуществить воздушную разведку наших позиций с применением БЛА типа «Фантом» в районе н. п. Сокольники.
Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО НМ ЛНР беспилотник был обнаружен и сбит. В настоящее время наши специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флэш-накопителе фото- и видеозаписи.
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Также, по имеющейся у нас информации, 15 января в 59-й бригаде в результате заправки некачественным топливом вышли из строя шесть БМП и три грузовых автомобиля.
Морально-психологическое состояние оккупантов ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС» продолжает оставаться на критически низком уровне.
Так, по информации, полученной от нашего источника в штабе 93-й бригады, 16 января в одном из подразделений в районе н. п. Кряковка в результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими трое боевиков самовольно покинули территорию части и в настоящее время скрываются.
Также выявлено отсутствие трех АК-74 и боекомплектов к ним. Командованием бригады организованы поисковые мероприятия. В вышестоящий штаб о происшествии Брыжинский доклад не осуществлял.
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В зоне «ООС» продолжают фиксироваться случаи отравлений среди военнослужащих ВСУ некачественными пищевыми продуктами.
По информации от местных жителей с территории, временно подконтрольной киевским властям, с 1 января текущего года в лечебные учреждения поступили более 100 человек из ОТГ «Север» с диагнозами «дизентерия» и «кишечная инфекция».
Несмотря на то, что проверка в зоне «ООС», проведённая управлением безопасности пищевых продуктов Министерства обороны Украины, выявила в 2019 году более 200 тонн некачественных пищевых продуктов и более 160 тысяч просроченных сухих пайков, продолжают отмечаться факты хищения продуктов с целью реализации среди мирных жителей.
Командиры соединений в зоне карательной операции продолжают закупать заведомо некачественные продукты по низким ценам ради личного обогащения, не считаясь со здоровьем личного состава.
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