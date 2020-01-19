Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2020

Как сообщалось, в минувший четверг, 16 января, Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о среднем образовании, за который проголосовали 327 народных депутатов.

Законопроект был принят во втором чтении в украинском парламенте. Согласно этому документу, зачисление детей в начальную школу будет производиться без каких-либо вступительных конкурсов. Само заведение должно быть доступным территориально для будущих школьников независимо от их социального статуса или места рождения.

Кроме того, дети, которые пребывают на длительном стационарном лечении, будут иметь право обучаться на месте, то есть в тех медучреждениях, где они находятся. Если же родители или сам ученик решат, что им больше подходит индивидуальное обучение, то для этого необходимо писать специальное заявление, после чего создаётся индивидуальный учебный план, который педагоги, родители и ученик будут писать вместе, а утверждать будут педсовет и директор.

Но один из наиболее резонансных его пунктов — это вопрос языка, на котором это образование будет осуществляться в дальнейшем. Так, во всех школах уже с пятого класса не менее 80% предметов будут преподаваться на украинском.

«По сути, речь идёт о ликвидации русскоязычных школ. Мы сегодня в русскоязычном регионе на Донбассе — в Краматорске. Решили спросить у людей, как они относятся к такому решению Рады и почему», — рассказал журналист киевского издания Klymenko Time.

Одни участники опроса поддержали данный законопроект, другие высказались против.

«В принципе живём в Украине, почему бы нет?» — сказала юная девушка, гуляющая вместе с молодым человек по центральной площади Краматорска.

Юноша же сказал, что «для западной части Украины — это нормально, а для Донецкой и Луганской области будут трудности».

«Потому что большинство на русском разговаривают… Дети как бы идут в украинские классы, у меня сестра в украинском учится. Но всё равно дома разговаривает на русском, — поделился он. — Тут менталитет такой».

Одна женщина высказалась за то, что «это и должно быть так, если обучение везде на украинском и в институтах, и в школах». У другой ребёнок учится в украинском классе и «это не проблема, если изначально пошёл в украинский класс». Но при этом добавила: «Хотя мы русскоязычные люди в семье».

У более старшего поколения, как отметила одна из местных жительниц, есть большие трудности с переходом на украинский язык.

«Я в своё время… Русский класс был украинский, нас соединяли и нам было очень тяжело переходить, понимать эту терминологию. С украинского на русский — мы всё время путались… Поэтому, если изначально это… Но всё равно тяжеловато, как бы, для нашего региона сразу и резко», — рассказала женщина.

Ещё один молодой мужчина поддержал переход на украинский язык, как и тот, что постарше. И только одна женщина задалась вопросом: «Почему так хотят, кому это так надо?».

«Пусть и тот, и тот, как в советское время! И украинский мы изучали, и русский был», — сказала она.

Большинство из опрошенных жителей Донбасса высказались всё же за свободный выбор — говорить им на русском или украинском. «Надо выполнять Конституцию», — как сказал один краматорчанин.

«Я живу в районе, где преобладает русскоязычное население. Сам говорю на русском языке с рождения. И пока не умру — буду разговаривать принципиально только на русском. Надо выполнять Конституцию. Не мною она написана, но если в Конституции — в первом документе государства — написано, чётко написано за русский язык, то надо, чтобы он был реализован на территории Украины», — сказал он.

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