Структура моноатомного золота.

Совершенно разные с обычным золотом.

«Одноатомное» состояние золота обнаружено Дэвидом Хадсоном.

Это белый порошок с совершенно другими физическими свойствами, чем металлическое золото.

«Одноатомные» состояния золота и некоторые другие переходные элементы отнесены Дэвидом Хадсоном как "Орбитально реконструированные моноатомные элементарные формы".

Для разных переходных элементов в этой форме имеется критическое число атомов.

Критическое число для золота - два.

BSM-анализ раскрывает возможную конфигурацию «одноатомного» золота как структуры двух атомов золота, связанных одиночными квантовыми орбитами, содержащими два электрона с противоположными квантовомеханическими спинами. (Квантовомеханический спин электрона в соответствии с BSM определяется направлением вращения электрона по отношению к скручиванию протона).

Показанная структура «одноатомного» золота должна быть достаточно устойчивой к химическим воздействиям, поскольку структура симметрична.

Электронная связь стабильна, потому что она содержит парные электроны, и она дополнительно навязывается силами собственного гравитационного поля (появляющимися в качестве типа сил Ван-дер-Ваальса).

Стабильная электронная связь не могла обеспечить свободный электрон, поэтому этот тип структуры не должен быть проводящим.

В металлическом состоянии элементарная атомная структура должна обеспечивать известные физические свойства золотого металла: цвет, литьевые свойства, температуру и электропроводность.

Анализ BSM раскрывает возможное существование стабильной симметричной структуры, состоящей из шести атомов золота.

Источник: https://aqua-universe.com/ru/monoatomicgold