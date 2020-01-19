Структура моноатомного золота.
Совершенно разные с обычным золотом.
«Одноатомное» состояние золота обнаружено Дэвидом Хадсоном.
Это белый порошок с совершенно другими физическими свойствами, чем металлическое золото.
«Одноатомные» состояния золота и некоторые другие переходные элементы отнесены Дэвидом Хадсоном как "Орбитально реконструированные моноатомные элементарные формы".
Для разных переходных элементов в этой форме имеется критическое число атомов.
Критическое число для золота - два.
BSM-анализ раскрывает возможную конфигурацию «одноатомного» золота как структуры двух атомов золота, связанных одиночными квантовыми орбитами, содержащими два электрона с противоположными квантовомеханическими спинами. (Квантовомеханический спин электрона в соответствии с BSM определяется направлением вращения электрона по отношению к скручиванию протона).
Показанная структура «одноатомного» золота должна быть достаточно устойчивой к химическим воздействиям, поскольку структура симметрична.
Электронная связь стабильна, потому что она содержит парные электроны, и она дополнительно навязывается силами собственного гравитационного поля (появляющимися в качестве типа сил Ван-дер-Ваальса).
Стабильная электронная связь не могла обеспечить свободный электрон, поэтому этот тип структуры не должен быть проводящим.
В металлическом состоянии элементарная атомная структура должна обеспечивать известные физические свойства золотого металла: цвет, литьевые свойства, температуру и электропроводность.
Анализ BSM раскрывает возможное существование стабильной симметричной структуры, состоящей из шести атомов золота.