Токио игнорирует предупреждения Москвы по поводу «Томагавков» на японской земле

Япония находится в тесном военном союзе с Соединёнными Штатами, объявившими Россию «враждебной державой»

Во время новогодних каникул как-то без особого внимания остались результаты переговоров в Токио заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с его японским коллегой Такэо Мори. Между тем они, думается, окажут серьёзное влияние на российско-японский диалог, в том числе об условиях заключения между двумя странами мирного договора.

На переговорах в Токио было ещё раз подтверждено, что Россию не убеждает позиция Японии, согласно которой размещение систем ПРО США Aegis Ashore на Японских островах якобы объясняется лишь необходимостью защиты от опасности ударов со стороны КНДР.

Рябков отметил, что РФ видит в этих системах способность негативно влиять на российский арсенал стратегического сдерживания. Aegis Ashore приспособлены не только для пусков противоракет, но и для применения с этих платформ крылатых ракет «Томагавк» дальностью полёта до 2,5 тыс. километров. Рябков выразил озабоченность Москвы по поводу материального укрепления японо-американского военного союза и наращивания возможностей противоракетной обороны США.

На днях эту озабоченность подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отдавая дань дипломатии, он сказал, что у российской стороны «нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении РФ, совсем нет». Хотя и здесь не всё так просто. Можно согласиться с министром в том, что в настоящее время Токио, конечно же, не намерен нападать на Россию, но Япония находится в тесном военном союзе с Соединёнными Штатами, где объявили РФ и КНР «враждебными державами» и заявили о военном соперничестве с ними.

Видимо, Лавров имеет в виду и это, когда говорит: «Размещаются в Японии закупаемые у США пусковые установки для противоракет, те самые пусковые установки, которые Соединенными Штатами уже были испытаны не только для запуска противоракет, но и для запуска ударных крылатых ракет. То есть это уже оружие, которое было запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности, пока он действовал, пока американцы его не сломали. Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание… Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза РФ. Да, действительно, озабоченности у нас есть, они сформулированы, они обсуждаются и в рамках диалога по линии заместителей министров иностранных дел, и в рамках диалога на уровне секретарей советов безопасности».

В Японии знают об озабоченности Москвы и, по моим наблюдениям, сделанным в ходе контактов с японскими представителями, с пониманием к такой озабоченности относятся. Хотя и продолжают утверждать, что готовятся не воевать с мощным северным соседом, а лишь защищаться от «непредсказуемого северокорейского режима».

В последнее время японские политологи признают, что военный союз с Америкой и наращивание мощи вооружённых сил самой Японии становятся непреодолимой преградой на пути нахождения компромисса на переговорах о территориальном размежевании двух соседних стран.

В недавней статье одной из центральных газет Японии «Майнити симбун» её собственный корреспондент в Москве, неплохой знаток политики России Хитоси Омаэ прямо связал напряжённость в российско-американских отношениях с ужесточением позиции Москвы в отношении притязаний Токио на Курильские острова. Статья так и называется: «Россия опасается японо-американского союза и ужесточает позицию по мирному договору».

При этом известно, что в японском политическом лексиконе «мирный договор» с Россией является эвфемизмом «возвращения северных территорий», как японский МИД именует российские острова южной части Курильской гряды – Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную гряду Плоские, по-японски Хабомаи.

Объективно информируя японских читателей, Омаэ пишет: «Напряжение в отношениях с США делает позицию России в отношении Японии ещё более твёрдой. В августе 2019 года был аннулирован Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. В ходе пресс-конференции в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил: «Нет никаких гарантий того, что на южных Курилах не будет размещено новейшее американское оружие в случае их передачи Японии»».

И японский корреспондент делает закономерный вывод: «Он [Путин] в очередной раз подчеркнул, что не пойдет на передачу островов до тех пор, пока не будет гарантий того, что базирующиеся в Японии американские войска не станут угрозой для России».

Автору этих строк неоднократно доводилось слышать от японцев о понимании логики российского руководства, не желающего передавать свои территории в условиях, когда они могут быть превращены в военные базы против России. Сетуют японцы и на то, что условия «договора безопасности» с Соединёнными Штатами напрямую ущемляют суверенитет Японии, превращая их страну в американский протекторат. Ведь по японо-американскому «административному соглашению» Пентагон вправе использовать в своих интересах любую территорию Японских островов «в уведомительном порядке».

Не случайно американцам не понравились заверения премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что он-де не допустит военного использования армией США южнокурильских островов в случае их гипотетической передачи Японии. Не удивлюсь, если выяснится, что Вашингтон уже сделал соответствующее внушение своему младшему партнёру по военному союзу.

Результаты американского воздействия налицо. Игнорируя предупреждения и озабоченности Москвы, японское правительство готово наращивать на Японских островах свой и американский наступательный потенциал, создавая напряжённость у границ России. По сообщению ведущего японского телеканала NHK, министр обороны Японии Таро Коно в ходе посещения Гавайских островов осмотрел установки наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore и выступил за их скорейшее развёртывание в Японии.

Фото: Naval News