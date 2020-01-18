«Послание Путина — мощный удар по оппозиции» (ВИДЕО)

Владимир Путин, приняв решение об отставке правительства, выбил у оппозиции все мощные козыри. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» рассказал российский политолог Сергей Михеев.

Ранее президент выступал с посланием в Кремле, но в этом году, согласно новой традиции, Владимир Путин выступил с текстом послания Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Отметим, что в этом году президент провёл его раньше, чем обычно (в предыдущие годы — в марте), из-за своей обеспокоенности экономической ситуацией в стране. Ежегодное обращение президента в таком формате предусмотрено Конституцией России и оно стало уже 16-м за время правления Путина.

«На мой взгляд, это одно из самых сильных посланий Путина из всех, которые были, — сказал Михеев.

— Как раз оно и направлено на преодоление разрыва между властью и обществом, который очевидно наметился… Практически всё, о чём говорил президент Путин: и конкретные меры, выраженные в цифрах, и вещи ценностные, в том числе то, о чём мы говорили, — идея, служение и прочее, прочее… Это в итоге направлено на то, чтобы вот этот наметившийся разрыв ликвидировать».

По мнению эксперта канала «Россия 1», послание президента и отставка правительства — «это серьёзный удар по оппозиции, потому что у оппозиции из рук выбиты достаточно мощные козыри, по крайней мере, на какое-то время».

«Несомненно, тот факт, что это сделал Владимир Путин, и тот факт, что в итоге так сказать они ушли со словами благодарности — это очень сильный шаг во внутренней политике, — подчеркнул Михеев.

— Да, он поблагодарил правительство… Но на самом деле на правительстве были сосредоточено самое большое количество критических высказываний. И вот этот ореол такого негативного восприятия правительства — он существовал и у большого количества обывателей, и в политической элите, и в оппозиционной тусовке, и везде. Путин решил поступить именно так. Это его решение».

Между тем, как заметил г-н эксперт, назначение, которое произвёл Путин «совершенно однозначно указывает на то, что его мотивы чисто прагматические» и «его мотивы направлены только на одно: достичь эффективного решения поставленных задач».

«Что касается оппозиционного лагеря, то, несомненно, я думаю, что объект для критики в значительной степени как будто переместился в другую сторону. Это потеря для них, несомненно», — подытожил политолог.

Как сообщала «Русская Весна», Владимир Путин объявил, что планирует ввести должность заместителя секретаря Совбеза и предложил занять её уходящему с поста главы правительства Дмитрию Медведеву.

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