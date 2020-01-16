Преемник Путина: что означают предложенные президентом изменения конституции.
10:33. 16 января 2020 496 просмотров 6 коммент. Опубликовал: BlackCat
В чем смысл изменений конституции, предложенных Путиным в его послании Федеральному собранию? В том, чтобы создать инфраструктуру транзита власти, где Путин должен стать преемником Путина, заняв должность Путина, — так считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Анонсируя возможные изменения конституции, президент в своем послании Федеральному собранию заявил, что фундаментальные ее основы не меняются. То есть не меняются те ее положения, которые демонстративно игнорируются, например, судами, когда они, вынося приговоры протестующим, не обращают внимания на статьи главы второй конституции о правах человека и гражданина (право собираться мирно и без оружия, свобода слова, право избирать и быть избранными, экологические права и т. д.). Меняется же все то, что касается дальнейшего углубления суверенизации страны, вплоть до ее изоляции от мира и национализации элиты.
Не стоит всерьез воспринимать расширение полномочий парламента. Трудно себе представить российских парламентариев, которые не пошли бы навстречу мнению главы государства, кто должен быть премьером, кто вице-премьером, а кто министром. Тем более что в жестко вертикализированной системе министром может быть хоть коммунист, хоть «жириновец» — они ничем в принципе не отличаются от единороссов.
Гораздо важнее то право, которое президент оставил за собой, — снимать с должности высших чиновников кабинета министров. Так что это дистиллированная имитация. Как и в случае с обязательным российским гражданством высших лиц государства: можно подумать, что в последние годы хотя бы кто-то из них мог быть гражданином иностранных государств без последствий для себя. Но во всяком случае это было важно с точки зрения анонсирования линии на дальнейшую национализацию элит.
Единственный важный момент в парламентской реформе: если кандидатуру премьера утверждает Федеральное собрание, иллюзии (и без того шаткие) по поводу того, что Путин может предложить на пост главы кабинета министров человека с либеральными взглядами, например Алексея Кудрина, превращаются в абсолютную утопию.
Однако что по-настоящему важно и меняет очень многое, это предлагаемый приоритет российской конституции — а значит, скорее российского законодательства, в том числе репрессивного, — над международными актами и международным правом. Это нарушение классической иерархии правовых актов, когда международное законодательство стоит выше национального. Это означает, что Россия сможет игнорировать любые — на выбор — акты международного права. Наш политический класс потеряет право ссылаться на него при каждом удобном случае, вроде инкорпорации Крыма и уязвления «наших западных партнеров».
Это означает в том числе и невозможность исполнения решений ЕСПЧ. Российские оппозиционеры могут сто раз жаловаться в Страсбург — российские органы юстиции получат теперь возможность оценивать вердикты Европейского суда как не соответствующие национальному законодательству и не подлежащие исполнению. Это настоящая революция в праве. И если уж метафорически употреблять словосочетание «государственный переворот», то, скорее, это не изменение полномочий парламента, а именно радикальная коррекция правовой системы России.
Как-то вскользь президент похвалил за эффективность Госсовет и предложил закрепить в конституции некие положения, регулирующие его статус и роль. Если уж речь зашла о столь малозаметном и до недавних пор почти мертвом органе, да еще в контексте изменения конституции, значит, можно предположить, что Владимир Путин готовит себе новое место работы именно в этой структуре. В случае если статус Госсовета будет повышен, президент вполне может перейти в статус «национального лидера» и руководителя этой структуры, которая станет выполнять роль параллельной администрации президента или параллельного правительства. Словом, это орган, который лучше маркировать брендом «Путин» — Путин и его аппарат. В принципе такая конструкция выглядит безальтернативной, если учитывать, что глава государства согласен на исключение из конституции слова «подряд» после словосочетания «два срока».
Так что вопрос о том, «переживет ли путинизм Путина», пока снимается с повестки дня. Никто никуда не уходит, и вопрос остается сугубо риторическим.
Ну а для трудящихся — множество социальных бенефиций и подарков в духе восточноевропейского популизма. Путин хотел бы избежать размывания социальной базы режима, а для этого нужна обильная помощь социально ущемленным группам и «врачам-учителям». Поддержание бедности на уровне выживания без внедрения инструментов роста богатства за счет производительного труда прежде всего в частном секторе — вот что означает эта бесхитростная модель. Деньги на это у государства есть (не зря налоги повышали), особенно если перебросить какие-то средства из нацпроектов и/или других статей госрасходов.
У путинского режима в последние годы хромало целеполагание. Бессодержательный «прорыв» мог вызвать ассоциации разве с прорванной инженерной инфраструктурой. Теперь формула найдена: «гармония сильной державы и благополучия людей». Путин настаивает на «мы»-идентичности: все делаем вместе. И, конечно, в такой логике те, кто против, — автоматически против нас. Россия сосредотачивается и создает инфраструктуру транзита власти, где Путин должен стать преемником Путина, заняв должность Путина.
Источник: https://www.forbes.ru/obshchestvo/391201-preemnik-putina-chto-oznachayut-predlozhennye-prezidentom-izmeneniya-v
Статья пропитана информацией о “боли Запада” в связи с изменениями в структуре власти России.
Статья пропитана oбoccaнкaми животного.
Сказочный уже всех достал своей готовностью подставлять любому свой тыл для оставления следов чужой обуви в растёртом виде. Процесс уничтожения своей власти, а заодно и своей жизни был запущен сказочным в тот момент, когда он оставил Менделя первым главнюком, и ускорил, утвердив пенсионную реформу. Вчера произошло очередное техническое ускорение этого процесса.
Путин стал преемником Путина, позже занял должность Путина – краткая биография Путина за последние 20 лет. Новый анекдот.
А компот?
“Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно”.
Джордж Оруэлл.
Трезвый взгляд из Казахстана: +23
Боюсь, что меня опять обзовут каким-нибудь инородцем, что лезет не в свои дела, но я хочу рассказать про некоторый опыт Казахстана. Ибо вижу даже не аналогии, а прямо-таки откровенную франшизу.
Как известно, в родных моих краях с некоторых пор президентом принято называть совсем не Того, Кого привыкли за последние 30 лет. Первый Президент (это официальная и охраняемая законом должность/титул) теперь возглавляет Совет безопасности. В Казахстане этот орган фактически является если не главным руководящим, то, по краю, надзорно-контролирующим. А после того, как его возглавил Назарбаев, по закону обладающий уникальным статусом, дающим ему широчайшие полномочия, так и, вообще, фактически, это теперь центр принятия всех политических и экономических решений. Без согласования с Советом безопасности в Казахстане на государственном уровне нельзя сделать ни одного шага. Эдакое Политбюро времен СССР. Токаев, став президентом, видимо, на радостях начал было перестановки в правительстве. Но вскоре состоялась его встреча с Назарбаевым, после которой (надо же!) законодательство изменилось таким образом, что без согласования с Советом безопасности президент уже теперь не может никого и ничего в правительстве самостоятельно менять.
Я, конечно, стопудово ошибаюсь, но вам не кажется, что озвученные сегодня Путиным идеи насчет закрепления в Конституции роли и статуса Госсовета удивительным образом напоминают начало славной истории казахстанского Совета безопасности?
Второй момент, уже ближе к заглавной теме отставки правительства. Уверен, эта новость приятно щекочет души многих россиян и заставляет вдохновенно надеяться на “теперь-то заживем!” , но смущают некоторые нюансы. Странно, но опять-таки возникшие исходя из послания Путина.
У Путина была масса возможностей и поводов разогнать это откровенно либеральное правительство Медведева ко всем чертям, прислушавшись к гласу народа. Но он за все эти долгие годы так этого и не сделал. И вдруг, теперь Путин предлагает отнять у главы государства исключительное право на формирование правительства и передать часть этого функционала парламенту. Назарбаев, кстати, незадолго до своего добровольного отказа от должности президента, отправил в отставку правительство, воспользовавшись исключительным на это правом (которого, ха-ха, теперь лишен новый президент).
А теперь следим за ручками… После передачи полномочий по назначению правительства парламенту, новый президент, который придет на смену Путину не сможет самостоятельно решать кто будет в правительстве, а кто нет. То есть, услышав жалобы людей на условных медведевых-мутко-силуановых новый президент будь он хоть патриот-великодержавник, хоть ярый большевик, просто разведет руками и скажет: “ничего не могу сделать, не имею права”. Состав правительства теперь определяется парламентом. А в парламенте подавляющее большинство принадлежит “Единой России”, которую возглавляет Дмитрий Медведев.
Happy!
Немногие наивные люди скажут: “Стопэ! Но ведь на следующих выборах может победить ЛДПР или даже КПРФ, и тогда план рухнет…” Во-первых, ха-ха на вас еще раз, а во-вторых, именно во избежание даже этого маловероятного исхода, в первой части послания Путина и были обещаны народу России все эти замечательные ништяки с материнством и беплатными няняками для детишек. Помяните мое слово, во время предвыборной кампашки “ЕдРо” заявит, что все что задумал Путин можно реализовать только при безусловной победе главной партии, а иначе облом вам, россияне, а не завтраки. И проголосует народ, как скажут – как миленькие!
Казахстанский аналог ЕдРа – партия “Нур Отан” регулярно так делает, позиционируя себя как партию, без которой все красочно расписанные Самим картины счастливого будущего Казахстана останутся нереализованными. И прокатывает жи! С крупным счетом!
Ну, и немного про изменения в Конституцию. Естественно, все это пикантно блюдо а-ля казахстан дю натюрель надо законно оформить. Для этого нужен народ – как сказал Путин, главный источник власти! Вообще-то в Конституции РФ написано, что народ – это единственный источник власти. А слово “главный” подразумевает наличие еще какого-то источника власти – не главного, второстепенного, вспомогательного, как бы и не заметного на первый взгляд, малочисленного (ну, к примеру, если фигурантов списка Форбс собрать вместе с их долей в совокупных финансовых активах России). Наверное, оговорился просто…
О чем я? А, ну да! Допустим, я хочу продать вам пилку для ушей, белкометатель и мокрую тряпочку. Само собой, вам это все на букву “еръ” не надо и просто так вы у меня их не купите, если только вы не полный олух. Значит я должен вам в придачу приложить что-нибудь полезное. Например, утюг. Отдельно не продается, только пакетом с пилкой, белкой и тряпкой!
А если я хочу приложить изменения в Конституцию, которые позволят списку Форбс и дальше содержать на Руси либеральное правительство, то я должен приложить поправку, которая народу понравится. Например, насчет того, что международное право более не в приоритете. Это народ хочет! Об этом все говорили! Это ждали , этого хотели! Это гром аплодисментов и всеобщее троегласное ура!
И народ наконец-то это получит!
Но только вместе с мокрым белкометателем для ушей. То есть в пакете с поправками, которые нужны тому другому, не который главный, источнику власти. Главный-то сто пудов проголосует за!