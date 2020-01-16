Главная » Невероятное в мире, Политика

Мишустин утвержден премьер-министром

12:40. 16 января 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1. Сегодня Мишустина официально утвердили премьер-министром в Госдуме. ЕР единогласно за. КПРФ единогласно воздержалась. Состав правительства должен быть объявлен в ближайшее время.
2. Медведев остается руководителем ЕР, и если ничего не поменяется, то формально именно он поведет ЕР на следующие парламентские выборы.
3. Мишустин в Госдуме заявил о "своей политике", которая будет заключаться в борьбе с бедностью и облегчение условий для бизнеса, но пенсионную реформу он трогать не будет, как и НДФЛ.
4. Нового премьера уже разоблачают, указывая на то, что тот скрывал владение элитным особняком на Рублевке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5571552.html

Метки: мишустин, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...использования Борисом Федоровым, Михаилом Мишустиным своих руководящих должностей в ...» и способствует продвижению Михаила Мишустина по карьерной лестнице. Кроме ... профнепригодность его выгнали. По утверждению Владимира Вольфовича, решение принимал Борис...
Новый налог на недвижимость – инструмент геноцида!
...Наименование мероприятия: Разработка и утверждение административных регламентов по исполнению ...глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. «Сейчас в министерстве ... действительности», – добавил он. Мишустин также сообщил, что ставки модернизированного...
Выборы. По форме правильно, а, по сути - издевательство
...), а другие содержали весьма спорные утверждения... Над повышением явки на выборы... президента аппаратную победу группе Вайно-Мишустина-Пригожина и примыкающей к ним...
Острова невезения. Как российские власти борются с офшорами
... был опубликован приказ ФНС об утверждении обновлённого списка государств, которые до.... Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уточнил, что эти деньги не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)