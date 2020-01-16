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Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Прямая трансляция

15:08. 16 января 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Государственная Дума приступила к рассмотрению кандидатуры руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность председателя Правительства Российской Федерации. Прямая трансляция

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mwUaPyowRh0

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