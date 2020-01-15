Иран «признался», что сбил Боинг. Приезд Меркель

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали последние новости — «признание» Ираном вины за сбитие украинского Боинга и приезд Меркель в Москву.

Хронометраж:

00:28 — О неслучайных политических случайностях

15:25 — Будет ли Москва «заступаться» за Иран

16:25 — Об идентичности американских президентов

19:15 — Роль России в противостоянии США и Ирана

20:36 — Почему Иран взял на себя вину за сбитый самолёт

23:00 — О визите Ангелы Меркель в Москву

25:15 — Как устроен политический мир

29:36 — Есть ли в наши дни информационная война и как с ней бороться

32:04 — О заявлении Польши против возведения газопровода

32:51 — О признании Путиным наличие российских наемников в Ливии

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P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:

Источник: https://nstarikov.ru/iran-priznalsja-chto-sbil-boing-priezd-merkel-112340