Иран «признался», что сбил Боинг. Приезд Меркель
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали последние новости — «признание» Ираном вины за сбитие украинского Боинга и приезд Меркель в Москву.
Хронометраж:
00:28 — О неслучайных политических случайностях
15:25 — Будет ли Москва «заступаться» за Иран
16:25 — Об идентичности американских президентов
19:15 — Роль России в противостоянии США и Ирана
20:36 — Почему Иран взял на себя вину за сбитый самолёт
23:00 — О визите Ангелы Меркель в Москву
25:15 — Как устроен политический мир
29:36 — Есть ли в наши дни информационная война и как с ней бороться
32:04 — О заявлении Польши против возведения газопровода
32:51 — О признании Путиным наличие российских наемников в Ливии
P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:
- 2019 год, будущее и надежды
- Россия: не сердиться, а сосредоточиться
- Европа должна понимать, что поддержка санкций США может обернуться «газовым голодом»
- Как изменить Киевское ханство
- Дмитрий Губерниев и стоп-сигнал из США для «Северного потока»
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Источник: https://nstarikov.ru/iran-priznalsja-chto-sbil-boing-priezd-merkel-112340