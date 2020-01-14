Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2020

Украинские праворадикальные экстремисты продемонстрировали готовность в случае реинтеграции Донбасса применить в регионе нацистские методы массового уничтожения жителей.

Таким мнением поделился донецкий педагог Виктор Литвиненко.

«Бывший руководитель группы „С14“ Евгений Карась показывает, как он и его активисты собираются „реинтегрировать“ Донбасс, расстреливая предполагаемых противников из оружия.

Эти методы нам хорошо известны со времен Великой Отечественной войны. Методички у нацистов за 80 лет не изменились.

А что же по этому поводу думает президент и его команда? „Слуги народа“ традиционно молчат, а молчание, как известно — знак согласия», — сказал Литвиненков беседе с корреспондентом Донецкого агентства новостей.

Педагог уверен, что попустительство властей и правоохранителей дают свободу действий нацистам на Украине, которые нападают на журналистов и совершают публичные расправы над инакомыслящими.

«Более того, так называемое министерство по делам ветеранов „АТО“ полностью покрывает и поощряет действия украинских националистов, которые называют себя участниками боевых действий в Донбассе», — резюмировал Литвиненко.

Как сообщала «Русская Весна», экс-лидер украинской нацистской организации «С14» Евгений Карась выложил в Сети короткие видео с подписью: «ветераны ответственно готовятся к реинтеграции Донбасса». На одном из них показан строй вооружённых людей, которые после фразы Карася: «готовимся к реинтеграции Донбасса» открывают огонь из пистолетов и автоматов. На другом видео запечатлён огнемётчик, одетый в форму, напоминающую обмундирование немецких солдат периода Великой Отечественной войны, которого Карась называет «новой санэпидемстанцией» Донбасса.

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