Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2020

09:53. 14 января 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Нацисты готовятся к массовому уничтожению жителей Донбасса — Зеленский молчит

Нацисты готовятся к массовому уничтожению жителей Донбасса — Зеленский молчит | Русская весна

Украинские праворадикальные экстремисты продемонстрировали готовность в случае реинтеграции Донбасса применить в регионе нацистские методы массового уничтожения жителей.

Таким мнением поделился донецкий педагог Виктор Литвиненко.

«Бывший руководитель группы „С14“ Евгений Карась показывает, как он и его активисты собираются „реинтегрировать“ Донбасс, расстреливая предполагаемых противников из оружия.

Эти методы нам хорошо известны со времен Великой Отечественной войны. Методички у нацистов за 80 лет не изменились.

А что же по этому поводу думает президент и его команда? „Слуги народа“ традиционно молчат, а молчание, как известно — знак согласия», — сказал Литвиненков беседе с корреспондентом Донецкого агентства новостей.

Педагог уверен, что попустительство властей и правоохранителей дают свободу действий нацистам на Украине, которые нападают на журналистов и совершают публичные расправы над инакомыслящими.

«Более того, так называемое министерство по делам ветеранов „АТО“ полностью покрывает и поощряет действия украинских националистов, которые называют себя участниками боевых действий в Донбассе», — резюмировал Литвиненко.

Как сообщала «Русская Весна», экс-лидер украинской нацистской организации «С14» Евгений Карась выложил в Сети короткие видео с подписью: «ветераны ответственно готовятся к реинтеграции Донбасса». На одном из них показан строй вооружённых людей, которые после фразы Карася: «готовимся к реинтеграции Донбасса» открывают огонь из пистолетов и автоматов. На другом видео запечатлён огнемётчик, одетый в форму, напоминающую обмундирование немецких солдат периода Великой Отечественной войны, которого Карась называет «новой санэпидемстанцией» Донбасса.

Читайте также: «На войну идут только идиоты»: в Херсоне довели до истерики очередную «укропатриотку»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: сожжён блиндаж ВСУ с карателями, командиру разведки проломили череп (ВИДЕО)

Донбасс: сожжён блиндаж ВСУ с карателями, командиру разведки проломили череп (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.

На славяносербском направлении военнослужащими 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского с применением вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем подвергли обстрелу н.п. Донецкий и Березовское, по которым было выпущено более сорока различных боеприпасов.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Читайте также: Совпадение или карма? На Украине несколько «трагических смертей» карателей и их пособников (ФОТО)

Нашей разведкой зафиксирован случай возгорания фортификационного сооружения подразделений ВСУ.

Так, 12 января на позиции 93 бригады в районе н.п. Кряковка после употребления спиртных напитков один из военнослужащих бригады запустил сигнальную ракету в блиндаже, в результате возгорания фортификационное сооружение полностью сгорело, трое военнослужащих получили сильные ожоги.

В подразделениях 72 бригады ВСУ работает комиссия штаба ОТГ «Север» по установлению причин оставления позиций военнослужащими соединения в районе н. п. Новозвановка 2 января этого года.

Комиссией выявлено, что командование батальона располагало данными о случившемся факте, но не осуществило доклад в вышестоящий штаб, а десять военнослужащих, которые должны были нести службу на данных позициях, находились уже неделю в увольнении, отдавая за каждые сутки отдыха по 300 гривен командиру подразделения.

Читайте также: Безжалостные наёмники канадской ЧВК прибыли убивать под Луганск: сводка с Донбасса

Среди военнослужащих ВСУ растет количество правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков при исполнении служебных обязанностей.

Так, 12 января после совместного распития спиртных напитков военнослужащие роты радиационной химической и бактериологической защиты 72 бригады избили командира разведывательного взвода соединения прапорщика Фесюка, который был госпитализирован в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой.

Командир соединения Богомолов доклад о происшествии не осуществил.

Читайте также: «На войну идут только идиоты»: в Херсоне довели до истерики очередную «укропатриотку»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мировая чемпионка Марьяна Наумова снова в ДНР


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)