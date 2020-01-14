Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2020
- 03:30 Нацисты готовятся к массовому уничтожению жителей Донбасса — Зеленский молчит.
- 03:00 Донбасс: сожжён блиндаж ВСУ с карателями, командиру разведки проломили череп (ВИДЕО).
- Вчера 22:19 Мировая чемпионка Марьяна Наумова снова в ДНР.
Нацисты готовятся к массовому уничтожению жителей Донбасса — Зеленский молчит
Украинские праворадикальные экстремисты продемонстрировали готовность в случае реинтеграции Донбасса применить в регионе нацистские методы массового уничтожения жителей.
Таким мнением поделился донецкий педагог Виктор Литвиненко.
«Бывший руководитель группы „С14“ Евгений Карась показывает, как он и его активисты собираются „реинтегрировать“ Донбасс, расстреливая предполагаемых противников из оружия.
Эти методы нам хорошо известны со времен Великой Отечественной войны. Методички у нацистов за 80 лет не изменились.
А что же по этому поводу думает президент и его команда? „Слуги народа“ традиционно молчат, а молчание, как известно — знак согласия», — сказал Литвиненков беседе с корреспондентом Донецкого агентства новостей.
Педагог уверен, что попустительство властей и правоохранителей дают свободу действий нацистам на Украине, которые нападают на журналистов и совершают публичные расправы над инакомыслящими.
«Более того, так называемое министерство по делам ветеранов „АТО“ полностью покрывает и поощряет действия украинских националистов, которые называют себя участниками боевых действий в Донбассе», — резюмировал Литвиненко.
Как сообщала «Русская Весна», экс-лидер украинской нацистской организации «С14» Евгений Карась выложил в Сети короткие видео с подписью: «ветераны ответственно готовятся к реинтеграции Донбасса». На одном из них показан строй вооружённых людей, которые после фразы Карася: «готовимся к реинтеграции Донбасса» открывают огонь из пистолетов и автоматов. На другом видео запечатлён огнемётчик, одетый в форму, напоминающую обмундирование немецких солдат периода Великой Отечественной войны, которого Карась называет «новой санэпидемстанцией» Донбасса.
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Донбасс: сожжён блиндаж ВСУ с карателями, командиру разведки проломили череп (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.
На славяносербском направлении военнослужащими 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского с применением вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем подвергли обстрелу н.п. Донецкий и Березовское, по которым было выпущено более сорока различных боеприпасов.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Нашей разведкой зафиксирован случай возгорания фортификационного сооружения подразделений ВСУ.
Так, 12 января на позиции 93 бригады в районе н.п. Кряковка после употребления спиртных напитков один из военнослужащих бригады запустил сигнальную ракету в блиндаже, в результате возгорания фортификационное сооружение полностью сгорело, трое военнослужащих получили сильные ожоги.
В подразделениях 72 бригады ВСУ работает комиссия штаба ОТГ «Север» по установлению причин оставления позиций военнослужащими соединения в районе н. п. Новозвановка 2 января этого года.
Комиссией выявлено, что командование батальона располагало данными о случившемся факте, но не осуществило доклад в вышестоящий штаб, а десять военнослужащих, которые должны были нести службу на данных позициях, находились уже неделю в увольнении, отдавая за каждые сутки отдыха по 300 гривен командиру подразделения.
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Среди военнослужащих ВСУ растет количество правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков при исполнении служебных обязанностей.
Так, 12 января после совместного распития спиртных напитков военнослужащие роты радиационной химической и бактериологической защиты 72 бригады избили командира разведывательного взвода соединения прапорщика Фесюка, который был госпитализирован в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой.
Командир соединения Богомолов доклад о происшествии не осуществил.
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Мировая чемпионка Марьяна Наумова снова в ДНР
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