По Черногории прокатилась новая волна акций протеста против закона «О свободе вероисповедания»

Скандальный документ был принят за несколько дней до Нового года и подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви.

Самая крупная акция прошла в городе Бар. Шествие и всенощное бдение возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Прихожане пытаются помешать президенту Мило Джукановичу, который по примеру Петра Порошено решил добиваться автокефалии для так называемой «черногорской церкви». В рамках её создания кабинет министров Черногории планирует отобрать у прихожан несколько сотен церквей.

Источник: https://nstarikov.ru/po-chernogorii-prokatilas-novaja-volna-akcij-protesta-protiv-zakona-o-svobode-veroispovedanija-112281