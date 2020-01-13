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По Черногории прокатилась новая волна акций протеста против закона «О свободе вероисповедания»

14:16. 13 января 2020 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: 1tv.ru

Скандальный документ был принят за несколько дней до Нового года и подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви.

Самая крупная акция прошла в городе Бар. Шествие и всенощное бдение возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Прихожане пытаются помешать президенту Мило Джукановичу, который по примеру Петра Порошено решил добиваться автокефалии для так называемой «черногорской церкви». В рамках её создания кабинет министров Черногории планирует отобрать у прихожан несколько сотен церквей.

Источник: https://nstarikov.ru/po-chernogorii-prokatilas-novaja-volna-akcij-protesta-protiv-zakona-o-svobode-veroispovedanija-112281

Метки: чит.клуб

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