Платошкин о поздравлении Путина, похмелье народа, двуличном Китае и форуме левых сил.

Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Фанатизм проявляется в том, что человек постоянно и упрямо придерживается своего особого мнения. ... Ему чужд творческий и деловой подход к вещам. Личное суждение становится его владыкой, а гипертрофированное самомнение — единственным наставником. Для подобного извращенного сознания собственные взгляды тождественны абсолютной истине.

— Хемингуэй Эрнест Миллер