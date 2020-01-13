Платошкин о поздравлении Путина, похмелье народа, двуличном Китае и форуме левых сил.
Платошкин о поздравлении Путина, Китае, который сметут, конференции "Россия 2024. Левый поворот или национальная катастрофа", спящем народе и о том, как перейти к новому социализму.
Источник: https://youtu.be/vpyClxFsQGc
Ну Платошкин и чё?
Давайте ещё мнение Киркорова послушаем.
Наверно тоже важно
Мнение обизяна людей не интересует.
Не обзывай Платошкина. Может и вправду за народ бьётся.
хавай дальше. Кто тебе Ярсы, Кинжалы, Посейдон и Авангарды построил??? Хрудилин???
откуда ты взял что перечисленное тобой вообще есть в реальности?
умного ничего не вылезло?? США не существует, вам их придумали.
Для сведения новичкам,обизяном я называю хохла.
Платошкин – полный аналог Овального, тока для работяг. Госдеповские уши тока простые россияне не видят у этого трепла. У госдепа охвачены фсе категории населения.
Школоте – Овального, работягам – Платошкина. Левакам Грудилина, нацикам “Белова”.
Хавают фсе!!!!!
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные Росстата. Согласно им, естественная убыль населения в этом году станет самой высокой за последние 11 лет. Это личная заслуга Путина.
А у тебя детей сколько?
Это Путин виноват?
Сам не можешь?
Убыль населения под 300 000 душ за 2019 год. У меня физически не хватит спермы, а у тебя вагин.
У тебя ЛИЧНО сколько детей?
Или мне кажется что плюгавый карлик размечтался?
Балбесик, а как ты поверишь?
Не надо спорить с обизяном,че с животного взять,он просто штатный троль,как там “баба яга всегда против всего”.
Я в курсе.
Смотри фильм “Спящие” и читай извинения его режиссёра. До Путина убыли не было. Вот пришёл, и всё началось. нуб.
20 лет как одно мгновение. Ага. Путин не причём. Президентом был я. Каюсь. Моя вина. А Путин как раб на галерах просто веслом махал. Что с него взять?
Ну понеслось – во всем виноват госдеп,хочу напомнить все законы о поборах подписывает Путин а не Трамп и госдеп.И наконец Путин лично заявил ,что это он несет ответственность за все в РФии,так что не надо выдумывать козни госдепа и прочих врагов,когда все объясняется достаточно просто воровством путинских олигархов и некомпетентностью назначенных им министров.