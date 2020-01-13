Главная » Аналитика, Политика, Экономика

Платошкин о поздравлении Путина, похмелье народа, двуличном Китае и форуме левых сил.

15:32. 13 января 2020 348 просмотров 18 коммент. Опубликовал:

Платошкин о поздравлении Путина, Китае, который сметут, конференции "Россия 2024. Левый поворот или национальная катастрофа", спящем народе и о том, как перейти к новому социализму.

Источник: https://youtu.be/vpyClxFsQGc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россиянское ТВ пыталось скрыть освистание Путина
...премьер-министр России Владимир Путин, который был освистан ...с трибун. Зато когда Путин передал микрофон Емельяненко, зрители... при повторе кадров с поздравлениями от премьера на канале ... негативных проявлений в адрес Путина слышно не было. Любительская...
Анализируя послание президента
...внимательно слушали. Теперь послание Владимира Путина все расставляет по местам. Тысячелетняя... Правда, в варианте, предложенном Владимиром Путиным, при запрете на денежные счета... пожалуй, единственное в послании Владимира Путина, с чем сложно согласиться. Мы...
Революция для России означает гибель!
Считается, что цветная революция отражает чаяния народа. На самом деле, это не так. Любая революция - это государственный переворот, устраиваемый внешними агрессорами с целью захвата и оккупации намеченных стран или районов... Враги России финансируют ...
Референдум о государственном статусе Донецкой и Луганской республики
Обновление: Почти 90 процентов избирателей проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой области на референдуме о статусе региона, сообщил председатель ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики Роман Лягин. «Так как считать бюллетени ...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... Президента России В.В. Путина ставка рефинансирования в России опустилась...когда Президент России В.В. Путин решил восстановить суверенитет кредитно-финансовой...политики Президента России В.В. Путина, направленной на восстановление суверенитета государства...
Новости с Украины и Новороссии за сегодня 12 августа 2015
Госдеп: США возлагают ответственность за крушение MH17 на ополченцев. В Крыму началась выдача российских биометрических загранпаспортов. Видео-сводки и другие последние новости с Украины и Новороссии сегодня 12 августа 2015. Госдеп: США возлагают ...

18 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)