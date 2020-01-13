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Как найти свою половинку? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:17. 13 января 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как найти свою половинку на всю жизнь.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского Радио приходит много вопросов, смысл которых звучит, примерно, так: “Я такая хорошая (хороший), но не могу найти себе достойную половину.”
Либо же вторая версия этой ситуации: “Я такая хорошая (хороший), а моя вторая половина плохая, что делать и как быть дальше?”
Мы уже разбирали вопрос о том, как влияет на качество семейных отношений, разное видение жизни (мировоззрение) мужа и жены. Называлась эта передача:
“Семейный союз и варновая совместимость”.
Посмотреть её можно тут – https://youtu.be/RHf_Ea8vYsU

Однако, чтобы уточнить наше мнение по вопросам, написанным выше, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2QLWg_41ud4

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