Как найти свою половинку? Алексей Орлов и Михаил Ять

Как найти свою половинку на всю жизнь.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского Радио приходит много вопросов, смысл которых звучит, примерно, так: “Я такая хорошая (хороший), но не могу найти себе достойную половину.”

Либо же вторая версия этой ситуации: “Я такая хорошая (хороший), а моя вторая половина плохая, что делать и как быть дальше?”

Мы уже разбирали вопрос о том, как влияет на качество семейных отношений, разное видение жизни (мировоззрение) мужа и жены. Называлась эта передача:

“Семейный союз и варновая совместимость”.

Посмотреть её можно тут – https://youtu.be/RHf_Ea8vYsU



Однако, чтобы уточнить наше мнение по вопросам, написанным выше, мы решили записать эту передачу…



Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2QLWg_41ud4