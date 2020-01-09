Прудникова читатет комментарии. Ответы на вопросы зрителей #LenRu

Концептуал СМИ Официально преподаваемая в школах и ВУЗах таблица химических элементов Менделеева- фальсификат Сам Менделеев в работе под названием «Попытка химического понимания мирового эфира» привёл несколько иную таблицу (Политехнический музей, Москва...
Знаете ли Вы, что казахи (аргыны) жили на Украине (Херсонщине и Полтавщине), на Верхней Волге и на Кубани тысячелетия до XV-XVIIв.в., а некоторые даже до XVIIIв., когда началось присоединение Казахстана к России? Присоединение их напугало, и они откочевали...
Томские ученые доказывают, что Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири от русов. Как такое возможно, издание «Русская Планета» выяснило у руководителя исследователей, географа Николая Новгородова. В Томске вы готовите экспедицию по...
Полиция Британии знала, что премьер-министр изнасиловал и утопил мальчика на личной яхте в 70- х годах, но Маргарет Тэтчер запретила расследование. Эдвард Ричард Джордж Хит (англ. Edward Richard George Heath; 9 июля 1916 года, Бродстейрз (англ.), ...
Хроники лжи "Ельцин-центра": Как новые "солженицыны" требуют от общества покаяния за советское прошлоеВ "Ельцин-центре", построенном за 7 млрд бюджетных рублей, снова вернулись к теме покаяния общества, очернения прошлого страны и уравнивания коммунизма с ...
Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
Вопрос к Прудниковой от всех зрителей!
Хабад в РФ. (Почему коммунисты передали власть евреям?)
https://www.youtube.com/watch?v=Qx6vXZJMWJI