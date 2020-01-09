Почему Иисус ничего не говорил о переселении душ – Ошо.
14:12. 9 января 2020 190 просмотров 4 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/Msh52APxENc
Источник: https://youtu.be/Msh52APxENc
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Какая из добродетелей есть наивысшая? Та, которая совершается втайне и о которой никто не знает.
В этом видео немало ответов, но еще больше вопросов. Великолепный ответ и логичное объяснение.
Почему не говорил? А фраза Иисуса Христа: – “Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.”
(Иоан.8:56-59).
Не обязательно ОШО читал Евангелия.
И вообще учитель для богатых попахивает серой и пеплом. Лучшее изречение, которое я слышал, сказал какой-то ,уже не помню имя, учитель Дзена : “Если встретишь Будду, убей его.” Нельзя слепо доверять всяким учителям- уж больно много из них развелось, смущая сердца простофиль, готовых отдать своё время и деньги за сомнительные курсы по раскрепощению сознания.
Любой авторитет может ошибаться, хотя бы в одном вопросе, что и доказал ОШО, владелец приличного состояния : “«концу 1982 года состояние Ошо достигло 200 миллионов долларов, не облагаемых налогами». Также Ошо владел четырьмя самолётами и одним боевым вертолётом. Кроме того, у Ошо была «почти сотня (числа разнятся) „роллс-ройсов“». Как сообщается, его последователи хотели довести число роллс-ройсов до 365, по одному на каждый день года[96][97].
Из Википедии.
И ошибаться можно не единожды , говоря об освобождении и наваривая миллионы на своих семинарах.
И муравей может принести благую весть, но ни одна весть не сможет изменить человека, без его желания и каждодневной работе над собой, для развития.
Что-то в наше время не встречаются те, кто может накормить 5000 народу 5 хлебами и 2 рыбами и чтобы ещё при этом осталось двенадцать коробов.
Или же съев рыбу и собрав оставшиеся кости оживить её и бросить назад в водоём, как говорит легенда уже не помню о ком в Тибете.
А вообще схоластические рассуждения могут быть полезными для разбора и тренировки непредвзятого подхода к любым навязываемым “Истинам”, для попытки манипулировать сознанием необразованной толпы, принимающей всё на веру. Сила религии в вере не требующей доказательств о реальности постулатов.
Дослушал до (цитирую) “…в этой жизни у меня уродливая жена, но ничего -в следующей…”. То есть, к женщине отношение, как к вещи, предмету необходимости.
Дальше слушать не стал.
Восточная философия во всей “красе”, так сказать. Это уровень эдакого духовного карго-культа, я уже где-то здесь об этом писал.
Здесь нет самого главного -любви, в её истинном, всеобъемлющем смысле.
Отголоски знаний, которые они получили когда-то от наших белых пращуров (которых черная раса в этой Индии и ассимилировала), санскрит -обрубок праслявянского языка, учение о переселении душ и т.п.
И таки да, тот, кто недоволен своей женой, видимо, не догадывается, что в следующей жизни он может сам стать женщиной (где-нить среди папуасов, на островах Полинезии)))
Ошо-это абсолютно уникальный риторик.Как он строит текст…Я им увлекался сильно…Прям нет ничего лучше,чем послушать Ошо перед сном.Очень крутое снотворное.Что бобкэтушку и привлекло.Ох..ейте люди….Он умер в 58 лет.нам еще 7 лет работать…до пенсии.Еб..ся вид…90 лет мудрости и пути к Богу,как мминимум.Х.й…58.И средняя продолжительность йога 45 лет.Не прокатывает фраза-”300 лет вороной,или 20 лет орлом”….Правда…Я сильно им интересовался…Не все так однозначно…Но это очень сильный тип был.