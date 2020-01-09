Митингующие заняли здание администрации президента Абхазии.

В Абхазии участники акции протеста, не признающие итоги президентских выборов, захватили здание администрации главы частично признанной республики в центре Сухума. Ранее МВД сообщало, что ворвавшихся в здание выдворили. Один из организаторов митинга Ахра Авидзба сообщил «Sputnik Абхазия», что главное требование участников акции протеста — проведение новых выборов.

«Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента»,— сказал господин Авидзба. Митингующие сообщили, что президент Рауль Хаджимба покинул администрацию. Сам господин Хаджимба заявил «Интерфаксу», что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти»,— приводит агентство слова Рауля Хаджимбы.

Представители «Блока оппозиционных сил» направились в парламент Абхазии, где должны встретиться со спикером Валерием Кварчией. В эфире Абхазского телевидения сообщили, что Совет безопасности респубилки собирается на срочное заседание. Посольство России в Абхазии сообщило, что обстановка в столице республике, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов.

Собравшиеся требуют признать незаконными прошедшие в республике выборы, победу в которых, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4215347